10

июля 2017 г.

Торжественная церемония посвящения выпускников медицинского факультета иностранных учащихся в профессию врача и провизора.

В очередной раз в актовом зале Белорусского государственного медицинского университета состоялась торжественная церемония посвящения в профессию врача и провизора выпускников медицинского факультета иностранных учащихся. В этом учебном году университет выпустил более двухсот пятидесяти молодых специалистов из 26 стран мира, которые начнут свой профессиональный путь в сложном, ответственном и почетом служении – помогать людям.

В торжественном мероприятии приняли участие представители дипломатических корпусов в Республике Беларусь: консул Исламской Республики Иран в Республике Беларусь г-н Махмуд Зияи и председатель «Дома Дружбы Иранцев» г-н Хамед Байрамзадех, Почетный консул Ливанской Республики в Республике Беларусь г-н Слим Гефара Али, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь г-н Бассам Абдуль Мажид, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Республике Беларусь г-н Халед Арикат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь г-н Назаркулы Шагулыев и 1-й секретарь Посольства г-н Реджеп Менлиаманов, исполняющий обязанности Временного Поверенного в делах Республики Ирак в Республике Беларусь г-н Амер Аль Ани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь г-н Латиф Гандилов и 2-ой секретарь Посольства г-н Руфат Ильясов, председатель Конгресса азербайджанских общин в Республике Беларусь г-н Натик Багиров.

Торжественную церемонию открыл проректор по международным связям Василий Васильевич Руденок и пожелал молодым докторам и провизорам успехов на их профессиональном пути. Также в мероприятии приняли участие проректор по воспитательной работе Маркауцан П.В, проректор по лечебной работе Шилова С.Д., декан медицинского факультета иностранных учащихся Давыдов В.В., декан стоматологического факультета Пархамович С.Н., заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Доценко Э.А.

Стоит отметить, что в этом учебном году диплом с отличием получила выпускница факультета по специальности «Стоматология» Нахид Титканлу Техерех Аббас Али из Исламской Республики Иран.

Дипломы студентам, достигшим наивысших результатов в обучении и участии в общественной деятельности университета, вместе с памятными плакетками вручали представители ректората университета и персонал дипломатического корпуса.

Приказ «О выпуске врачей и провизоров 2017» со сцены зачитал декан факультета Владимир Витольдович Давыдов.

По уже сложившейся многолетней традиции в завершении праздничной церемонии иностранные выпускники приняли клятву врача и провизора, после чего все вместе исполнили гимн «Гаудеамус».

С ответными словами искренней благодарности к деканату и руководящему составу университета обратились выпускник факультета Орва Мохаммад Саед Эвдах и мама выпускницы Бахтияровой Алтын.

Екатерина Акулич, Амукото Амати Петрус и Оксана Сычевска порадовали выпускников и гостей праздника яркими творческими номерами.

Праздничное мероприятие завершилось участием всех выпускников в создании памятных фотографий.

Зам. декана по воспитательной работе МФИУ Юлия Лукерчик

Фото Дмитрий Зеленковский

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