Приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета открыла свои двери для абитуриентов 2017 года. С 01.07.2017 начался прием документов на медицинский факультет иностранных учащихся нашего университета, который продлится до 07.07.2017.
Для участия в конкурсе абитуриенты подают в приемную комиссию:
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.
Работа приемной комиссии в дни приема документов организована с 09.00 до 18.00. За ходом приема документов вы можете следить на сайте университета по адресу www.bsmu.by/pk/. Информирование абитуриентов о ходе приема организовано в 12.00, 15.00 и 18.00. В последний день приема информирование абитуриентов прекращается в 15.00.
В первые 4 дня приема документов в приемную комиссию было подано 128 заявлений от граждан Исламской Республики Иран, Государства Израиль, Иорданского Хашимитского Королевства, Китайской Народной Республики, Ливанской Республики, Республики Ирак, Республики Эквадор, Туркменистана, Российской Федерации.
Открытое зачисление на медицинский факультет иностранных учащихся состоится в 12.00 10.07.2017 (понедельник) в актовом зале Белорусского государственного медицинского университета.
Приемная комиссия.