6

июля 2017 г.

Абитуриент-2017. Начался прием документов на Медицинский факультет иностранных учащихся.

Приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета открыла свои двери для абитуриентов 2017 года. С 01.07.2017 начался прием документов на медицинский факультет иностранных учащихся нашего университета, который продлится до 07.07.2017.

Для участия в конкурсе абитуриенты подают в приемную комиссию:

копию паспорта;

заявление на имя ректора университета;

оригинал свидетельства (документа) об образовании;

заключение врачебно-консультационной комиссии в Республике Беларусь;

медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

оригинал (копию) свидетельства о рождении;

свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов;

4 фотографии размером 3 х 4 см.

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.

Работа приемной комиссии в дни приема документов организована с 09.00 до 18.00. За ходом приема документов вы можете следить на сайте университета по адресу www.bsmu.by/pk/. Информирование абитуриентов о ходе приема организовано в 12.00, 15.00 и 18.00. В последний день приема информирование абитуриентов прекращается в 15.00.

В первые 4 дня приема документов в приемную комиссию было подано 128 заявлений от граждан Исламской Республики Иран, Государства Израиль, Иорданского Хашимитского Королевства, Китайской Народной Республики, Ливанской Республики, Республики Ирак, Республики Эквадор, Туркменистана, Российской Федерации.

Открытое зачисление на медицинский факультет иностранных учащихся состоится в 12.00 10.07.2017 (понедельник) в актовом зале Белорусского государственного медицинского университета.

Приемная комиссия.

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