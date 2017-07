30

Благодарность Президента Республики Беларусь профессору кафедры стоматологии детского возраста – Н.В.Шаковец

23 июня на Республиканском балу выпускников высших учебных заведений Александр Григорьевич Лукашенко объявил Благодарность Президента Республики Беларусь преподавателям и выпускникам учреждений высшего образования.

Благодарности Президента Республики Беларусь за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов удостоена доктор медицинский наук, профессор кафедры стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета Наталья Вячеславовна Шаковец.

С 1985 по 1990 гг. Н.В.Шаковец училась на стоматологическом факультете МГМИ, который окончила «с отличием». За отличную учебу и активную общественную деятельность в течение нескольких лет учебы в институте получала Ленинскую стипендию. После окончания института была зачислена в клиническую ординатуру на кафедру стоматологии детского возраста МГМИ.

В 2000 г. Н.В.Шаковец под руководством профессора Э.М.Мельниченко успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Эффективность системной и сочетанной фторпрофилактики кариеса зубов у дошкольников детских домов». В 2004 г. Наталье Вячеславовне присвоено ученое звание доцента по специальности «Клиническая медицина».

С 2003 г. она занимала должность заместителя заведующего кафедрой стоматологии детского возраста по воспитательной работе, а с 2008 г. – заместителя заведующего кафедрой по учебной работе. С 2004 по 2015 гг. была секретарем Совета стоматологического факультета. С 2015 года и по настоящее время является ученым секретарем Совета по защите диссертаций Д 03.18.05 при УО «Белорусский государственный медицинский университет». Имеет высшую врачебную категорию.

По поручению профессора Т.Н.Тереховой доцент Н.В.Шаковец занялась изучением серьезной проблемы в стоматологии – кариеса зубов у детей раннего возраста.

Благодаря ее усилиям и активной санитарно-просветительной деятельности у молодых родителей углубились знания по вопросам эффективных мер по борьбе с кариесом. Проводимая ею работа способствовала изменению представлений об основных факторах риска данного заболевания не только у родителей, но и у практикующих врачей-стоматологов и педиатров. Наталья Вячеславовна разработала и внедрила в практику детских стоматологов шкалу прогнозирования, позволяющую оценить риск возникновения кариеса у детей раннего возраста в 80% наблюдений.

29 марта 2017 года по результатам защиты диссертации на тему «Кариес зубов у детей раннего возраста. Эпидемиология, прогнозирование, профилактика, лечение» ВАК Республики Беларусь присвоил Наталье Вячеславовне учёную степень доктора медицинских наук. А с 17 апреля 2017 года переведена на должность профессора кафедры стоматологии детского возраста.

Много внимания Наталья Вячеславовна уделяет своим ученикам. Под её руководством защищена одна диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук и ведется подготовка еще одного аспиранта.

Н.В.Шаковец – высоко квалифицированный педагог-профессионал. Читает лекции, проводит практические занятия, семинары на высоком методическом и теоретическом уровне. Прекрасно владеет английским языком: читает лекции и проводит практические занятия со студентами, обучающимися на английском языке. Пользуется огромным авторитетом и уважением среди студентов, коллег и пациентов.

Принимает активное участие в международных конференциях и форумах, представляя свои научные исследования, которые получили высокие профессиональные оценки и широко внедряются в практическое здравоохранение Республики Беларусь и других стран.

Много внимания Наталья Вячеславовна уделяет лечебной работе: современным методам диагностики, профилактики и лечения кариеса у детей. Теоретические исследования успешно сочетает с работой по внедрению полученных результатов. На республиканском уровне внедрены: способ профилактики кариеса зубов у детей раннего возраста, метод оценки гигиены полости рта у детей раннего возраста, оценка использования нового метода диагностики и контроля лечения кариеса зубов, две памятки для населения по особенностям ухода за полостью рта у детей.

Шаковец Н.В. проводит активную санитарно-просветительную работу среди врачей и населения: читает лекции, публикует популяционные статьи в газетах, журналах, выступает постоянным консультантом на сайте semeistvo.by по вопросам профилактики кариеса зубов у детей раннего возраста, а также экспертом по стоматологии в программе «Детский доктор» на канале «Беларусь 1».

Наталья Вячеславовна автор и соавтор более 170 научных работ, в том числе одной монографии «Кариес зубов у детей раннего возраста».

Шаковец Н.В. является членом международных стоматологических организаций: International Association of Pediatric Dentistry, European Association of Dental Public Health, European Academy of Pediatric Dentistry.

Наталья Вячеславовна – человек трудолюбивый и работоспособный, очень ответственный, творческий, активный, требовательный, авторитетный, отзывчивый, прекрасный организатор и друг.

