 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

29 июня 2017 г.

«Летом 44-го...» – реконструкция парада партизан.

«Летом 44-го...»

24 июня прошла реконструкция партизанского парада, который прошел 16 июля 1944 года  по случаю освобождения г.Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Лето 1944 – это время, которое с огромной радостью отзывается в сердцах военных, партизан и всех мирных жителей. Ведь именно тогда, 73 года назад, была освобождена столица БССР от немецко-фашистских захватчиков. Какой огромной цены стоила эта победа, сколько горя и слез выпало на судьбу всего нашего народа!

Проект общественного объединения БРСМ при поддержке столичных властей «Летом 44-го...» смог восстановить этот счастливый миг – победный парад партизанов. Молодые люди в военной форме, девушки с букетами полевых цветов, всадники – всё буквально было пропитано духом того времени!

На улице Комсомольской действовала тематическая площадка и Белорусского государственного медицинского университета – «Военный госпиталь». На площадке были смоделированы ситуации по оказанию первой помощи на поле боя и в медицинской палатке, был подготовлен необходимый для работы инструментарий.

Заключительным этапом проекта стала акция «Мы выбираем мир!»: 73 белых воздушных шара поднялись в небо, символизирующих благодарность молодежи за 73 мирных года Республики Беларусь!

Задора Илона, корреспондент БРСМ БГМУ


 

 Поделитесь

В их руках
27 июня
В их руках
– будущее медицины
 
Торжественная церемония посвящения выпускников в профессию врача и провизора
27 июня
Торжественная церемония посвящения выпускников в профессию врача и провизора
– «Гиппократ-2017»
 
Гордимся и помним
23 июня
Гордимся и помним
72 года назад произошла одна из самых страшных трагедий для нашего народа – Великая Отечественная война.
 
Поздравление ректора Белорусского государственного медицинского университета
16 июня
Поздравление ректора Белорусского государственного медицинского университета
с Днём медицинского работника.
 
«Тихий подвиг» во имя других – республиканская акция
15 июня
«Тихий подвиг» во имя других – республиканская акция
«У Беларуси - доброе сердце»
 
Итоговая аттестация
15 июня
Итоговая аттестация
на лечебном факультете.
 
Алла Анатольевна Шарапа принимает поздравления
15 июня
Алла Анатольевна Шарапа принимает поздравления
От коллег кафедры белорусского и русского языков БГМУ
 
Вручение погон лейтенантов и присвоении первого офицерского звания
13 июня
Вручение погон лейтенантов и присвоении первого офицерского звания
курсантам военно-медицинского факультета.
 

 