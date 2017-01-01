29

июня 2017 г.

«Летом 44-го...» – реконструкция парада партизан.

24 июня прошла реконструкция партизанского парада, который прошел 16 июля 1944 года по случаю освобождения г.Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Лето 1944 – это время, которое с огромной радостью отзывается в сердцах военных, партизан и всех мирных жителей. Ведь именно тогда, 73 года назад, была освобождена столица БССР от немецко-фашистских захватчиков. Какой огромной цены стоила эта победа, сколько горя и слез выпало на судьбу всего нашего народа!

Проект общественного объединения БРСМ при поддержке столичных властей «Летом 44-го...» смог восстановить этот счастливый миг – победный парад партизанов. Молодые люди в военной форме, девушки с букетами полевых цветов, всадники – всё буквально было пропитано духом того времени!

На улице Комсомольской действовала тематическая площадка и Белорусского государственного медицинского университета – «Военный госпиталь». На площадке были смоделированы ситуации по оказанию первой помощи на поле боя и в медицинской палатке, был подготовлен необходимый для работы инструментарий.

Заключительным этапом проекта стала акция «Мы выбираем мир!»: 73 белых воздушных шара поднялись в небо, символизирующих благодарность молодежи за 73 мирных года Республики Беларусь!

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Задора Илона, корреспондент БРСМ БГМУ