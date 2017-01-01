27

июня 2017 г.

Торжественная церемония посвящения выпускников в профессию врача и провизора – «Гиппократ-2017»

Этот день сотням девушек и парней еще пять или шесть лет назад казался чем-то недостижимым и далеким. Но вот он наступил – позади волнения централизованного тестирования, радости и огорчения насыщенных новой информацией первых курсов, первые занятия в клинике, увлекательная практика, научные конференции, общественные и культурные мероприятия. Успешно сданы государственные экзамены, где нашими студентами продемонстрирован итог знаний и умений, которые они получали на сотнях лекций и тысячах практических занятиях, дежурствах и клинической практике.

И вот нарядные выпускники с родителями и друзьями фотографируются в фойе главного корпуса Аlma mater, обмениваются взаимными поздравлениями и улыбками. Потоки людей идут в актовый зал, где всё готово к вручению диплома врача и провизора.

Открыл торжественную церемонию посвящения в профессию врача и провизора «Гиппократ-2017» первый проректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Владимирович Губкин.

К выпускникам обратился заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Игорь Геннадьевич Лосицкий. Он призвал выпускников всегда помнить о высоком призвании врача, чтить своих учителей и родной университет.

Председатель государственной экзаменационной комиссии по стоматологии, главный врач ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» Андрей Михайлович Матвеев поздравил выпускников и отметил, что с окончанием университета учеба не заканчивается, так как настоящий врач учится всю жизнь.

23 июня ровно в 12ч 27 мин, что было зафиксировано большими часами на экране, был подписан судьбоносный приказ об отчислении выпускников из числа студентов Белорусского государственного медицинского университета. Далее были торжественно вручены дипломы с отличием. Их получили 17 выпускников лечебного факультета, 3 – педиатрического, 3 – медико-профилактического, 12 – стоматологического, 14 – фармацевтического, 1 –военно-медицинского.

Стоит отметить, что в 2017 году в нашем университете состоялся 92-й выпуск лечебного, 53-й стоматологического, 48-й медико-профилактического, 42-й педиатрического факультетов. Второй раз стены нашего ВУЗа покидают дипломированные врачи-провизоры – выпускники фармацевтического факультета, а выпуск военно-медицинского факультета в 2017 году юбилейный – двадцатый. А всего в этом году дипломы врача и провизора получили 1163 выпускников.

Заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Анатольевна Литвиненко вручила грамоты студентам, активно принимавшим участие в общественной жизни университета. Она призвала выпускников продолжать участие в профсоюзной и общественной жизни на будущей работе, ведь хороший врач – это всегда многогранная творческая личность.

Далее, с волнением, проговаривая каждую фразу, выпускники принесли клятву врача и провизора Республики Беларусь.

В благодарность всему профессорско-преподавательскому составу нашего университета студенты вынесли на сцену корзину цветов.

После этого на сцену поздравить с выпуском вышел финалист «Евровидения-2014», популярный артист и телеведущий Тео. Несколько динамичных песен в его исполнении, непринужденный юмор, общение с публикой вызвали шквал аплодисментов и радостные улыбки в зале.

Завершило церемонию исполнение нашими студентами гимна Белорусского государственного медицинского университета «Alma mater». Очередные выпускники покидают родной университет, чтобы устремиться к новым горизонтам и достижениям в профессии.

В добрый путь дорогие наши выпускники!

А.В.Сапотницкий, ассистент 1-й кафедры детских болезней

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