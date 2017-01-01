27

июня 2017 г.

В их руках – будущее медицины

23 июня 2017 года в преддверии Республиканского бала выпускников высших учебных заведений страны с участием Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко лучшие представители медицинских вузов Беларуси встретились с Министром здравоохранения В.А.Малашко.

Отличники учебы, стипендиаты Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители Республиканских конкурсов, активные участники общественной жизни получили из рук Валерия Анатольевича ценные подарки, цветы и, конечно же, слова напутствия и добрые пожелания уже как будущим коллегам.

Делегацию БГМУ представляли ректор университета А.В.Сикорский, профессор кафедры стоматологии детского возраста Шаковец Н.В. и семь студентов: Доценко Константин и Демидчик Валерия – лечебный факультет; Шишко Юлия – педиатрический факультет; Ермаркевич Мария – стоматологический факультет; Авсейко Мария – фармацевтический факультет; Федорак Марина – медико-профилактический факультет и Орсич Евгений – военно-медицинский факультет. Этих молодых специалистов, как и большинство других выпускников вуза, завтра ждут рабочие места на известных белорусских предприятиях медицинской и фармацевтической отрасли.

Мы верим, что молодое поколение врачей 2017 года внесет свою лепту в развитие белорусского здравоохранения, направит свои знания и усилия на лечение людей и предотвращение болезней, приложит все силы, чтобы с честью нести высокое звание врача.

Поделитесь