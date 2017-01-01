23

июня 2017 г.

Гордимся и помним 72 года назад произошла одна из самых страшных трагедий для нашего народа – Великая Отечественная война. 72 года назад произошла одна из самых страшных трагедий для нашего народа – Великая Отечественная война.

72 года назад произошла одна из самых страшных трагедий для нашего народа – Великая Отечественная война. Тяжело представить, сколько страха, боли и слез оставила после себя эта безжалостная машина смерти. Сотни тысяч советских партизан и подпольщиков, среди которых было немало белорусов, и миллионы мирных жителей, которые являлись тылом для народных мстителей, помешали гитлеровцам осуществить «Генеральный план «Ост». Многим пришлось пожертвовать ради Великой Победы, а каждый 3-й белорус заплатил самую высокую цену – отдал жизнь. Однако, как писала лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в произведении «У войны не женское лицо», «…человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь память, которая одна только побеждает время». Эта задача – сохранить воспоминания о тех событиях – лежит, прежде всего, на плечах молодого поколения. К сожалению, время беспощадно, и вскоре молодежь будет полностью лишена возможности напрямую общаться с участниками Великой Отечественной войны, которые смотрят на этот мир через призму военных событий. Значимость произошедшего может стираться со временем, превращаясь в безэмоциональные строки на страницах учебников по истории.

Но мы не должны становиться равнодушными. Нам следует с гордостью принять эстафету ответственности за патриотическое воспитание будущих поколений. С этой целью Военная академия Республики Беларусь 21 июня 2017 года провела III Республиканскую научно-практическую лингвокультурологическую конференцию курсантов и студентов «Поклонимся великим тем годам…», посвященную Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Целью и задачами данной конференции было следующее:

обсудить и проанализировать лингвокультурологические особенности военно-исторических реалий; расширить лексический запас курсантов; расширить языковые и страноведческие знания курсантов; развить навыки чтения текстов, содержащих страноведческую информацию о военно-исторических реалиях; апробировать результаты научных исследований курсантов и студентов.

В конференции приняло участие большое количество курсантов и студентов из разных вузов не только нашей республики, но и соседних стран. Одной из выступающих на пленарном заседании стала и наша студентка II курса стоматологического факультета – Юшкевич Екатерина (гр. 7206).

Она рассказала о смелости и мужестве ее прадеда – Петраченко Николая Алексеевича, участника Великой Отечественной войны, уроженца деревни Посудьево Дубровенского района Витебской области. В 1941 году Николаю было всего 17 лет, когда он обратился с просьбой взять его добровольцем в действующую армию. За период военных действий был трижды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Японией», орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени».

Жизнь Н.А. Петраченко – пример мужества, доблести и чести. Такими людьми должна гордится не только семья ветерана, близкие ему люди, но и весь наш народ. Их имена останутся в наших сердцах и никогда не будут забыты. А мы гордимся достойным его продолжением – его правнучкой, Юшкевич Екатериной, которая с такой душевной теплотой и гордостью рассказала о своем знаменитом предке. Так держать!

Старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков Н.В. Ратынская

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Поделитесь