15

июня 2017 г.

«Тихий подвиг» во имя других – республиканская акция «У Беларуси - доброе сердце»

По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Несмотря на то, что в медицине сегодня происходят поистине революционные технологические открытия и перемены, донорская кровь и ее компоненты по-прежнему остаются практически незаменимыми ресурсами здравоохранения. Именно поэтому каждый год 14 июня традиционно отмечается Всемирный день донора крови, чтобы выразить благодарность людям, которые выполняют гуманную миссию, безвозмездно сдают свою кровь во имя спасения жизни больных или пострадавших. Девиз Всемирного дня донора крови 2017 года «Чем вы можете помочь? Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто».

Вчера в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоялось торжественное чествование студентов белорусских вузов, которые в течение 2016-2017 учебного года принимали активное участие в республиканской акции безвозмездного донорства «У Беларуси - доброе сердце», организованной Министерством образования совместно с Министерством здравоохранения. Открывая торжественную церемонию награждения, министр здравоохранения Республики Беларуси Валерий Анатольевич Малашко поблагодарил студентов за их благородный поступок, подчеркнув, что «благодаря нескольким сотням граммов крови, которые они сдали, и искусству врача, спасены тысячи жизни наших замечательных соотечественников». За развитие безвозмездного добровольного донорства среди молодежи наш университет был награжден Дипломом и ценным подарком.

Творческую составляющую мероприятия представили и наши студенты: команда КВН «Господин Борщевский» и сольный номер Ольга Сечко (фармацевтический факультет).

Тысячи больных людей ежедневно нуждаются в компонентах и препаратах крови, и только наше самопожертвование и сострадание помогут неизвестному сердцу биться с новой силой.

Сердечное спасибо вам, Доноры за проявленное благородство и гуманизм!

Отдел воспитательной работы с молодежью

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