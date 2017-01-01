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15 июня 2017 г.

Итоговая аттестация на лечебном факультете.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация на лечебном факультете.

Лечебный факультет в очередной раз подводит итоги 6 лет обучения.  375 студентов в этом году проходят итоговую аттестацию – государственные экзамены. Еще не прошло волнение после распределения, как вновь наступил ответственный момент.

Государственная комиссия по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» работает под руководством председателя, Главного внештатного гематолога Министерства здравоохранения Республики Беларусь, заместителя главного врача УЗ «9-я городская клиническая больница г. Минска», профессора Анатолия Леонидовича Усса.

В этом году экзамены проходят в читальном и актовом залах университета, где студенты на протяжении 6 лет проводили значительную часть своего времени. Итоговая аттестация проходит в спокойной обстановке, студенты демонстрируют достойный уровень подготовки, который члены комиссии подтверждают высокими баллами. В составе экзаменационной комиссии главные врачи столичных клиник, а также профессора и доценты выпускающих кафедр университета.

Первый этап уже пройден – состоялись экзамены по дисциплинам «Общественное здоровье и здравоохранение» и «Внутренние болезни».       Сейчас проходит государственный экзамен по предмету «Хирургия», впереди «Акушерство и гинекология». Будущие молодые специалисты настроены на положительные результаты. Еще немного усилия и студенты смогут по праву считать себя выпускниками.

Экзамены продлятся до 22 июня, а уже 23 июня 2017 года состоится традиционное торжественное вручение дипломов.

Заместитель декана лечебного факультета,  М.А.  Савченко 


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