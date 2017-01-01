15

июня 2017 г.

Алла Анатольевна Шарапа принимает поздравления От коллег кафедры белорусского и русского языков БГМУ

Алла Анатольевна Шарапа, старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков БГМУ, Председатель Ассоциации иностранных выпускников БГМУ, педагог-организатор интернационального хора «Доминанта», награждена премией Президента Республики Беларусь «За особый вклад в развитие способностей одарённых учащихся и студентов».

В такой торжественный день всегда волнуешься. Актовый зал. Звучит твоя фамилия. Ты идёшь среди рядов к сцене, поднимаешься по ступенькам… Мысли роятся… Вспоминается эпизод за эпизодом…

После окончания филологического факультета БГУ (специальность – преподаватель белорусского и русского языков) Алла Анатольевна пришла работать в Минский государственный медицинский институт под крыло Аллы Владимировны Санниковой. Методика преподавания русского языка как иностранного создавалась на кафедре (по словам Аллы Владимировны, «созревала на кафедре»), и Алла Анатольевна принимала в этом активное участие наряду с опытными специалистами. Впоследствии кафедра стала базой для стажировки молодых специалистов – преподавателей РКИ.

Кроме научно-методической, на кафедре проводилась работа по сплочению студентов, приехавших на учёбу в медицинский университет из разных стран, в одну большую и дружную семью.

Ежегодно в кафе «Генезис» Алла Анатольевна вместе с коллегами Марией Константиновной Гладышевой, Татьяной Леонтьевной Поляк, Еленой Марленовной Бушмакиной проводили вечера знакомств «Русский чай», впоследствии «Давайте познакомимся», где студенты рассказывали о себе, о своей родине, пели песни на родном языке, исполняли народные танцы, читали стихи. Иностранные студенты с удовольствием принимали участие в художественной самодеятельности. Так рождалась «Доминанта».

Вот и вспомнилось начало. А где начало начал? Школа? Университет? Первый рабочий день? А может, начало – это тропинка от родного дома до Куренецкой сельской школы или дорога длиною в 12 километров от родного села до Вилейки, где на протяжении пяти лет Алла училась в музыкальной школе?

А ещё вспомнилось поле, безграничное, синее-синее, на горизонте сливающееся с небом. Это цветёт лён. И над полем льётся песня. Это поют мама Аллы Анатольевны и её подруги. Они растят этот лён. Возможно, начало – это мамина песня?

Всплывают в памяти и другие песни, которые когда-то пели мама, дедушка, дядя, и девочка Алла пела вместе с ними. А сейчас бабушка Алла вместе с внучкой Анастасией играют на аккордеонах и поют.

Звучит песня – значит, здесь живёт семья.

В БГМУ тоже звучит песня – поёт хор «Доминанта», дитя Аллы Анатольевны Шарапа.

Поёт хор «Доминанта» – это значит в БГМУ, в нашем родном доме, живёт интернациональная дружная семья.

Н.А. Лашкевич, преподаватель кафедры белорусского и русского языков,

Т. Н. Мельникова, зав. кафедрой белорусского и русского языков.

Фото: Ю.П. Куровская, Н.А. Лашкевич

От коллектива хора «Доминанта»

Дорогая и любимая Алла Анатольевна!

Как говорил Бернард Шоу, звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны.

Хор «Доминанта» от всей души поздравляет Вас с заслуженной наградой!

Выражаем Вам глубочайшую благодарность за всё, что Вы для нас сделали и делаете, и желаем Вам здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех начинаниях!

Вы для нас – тот самый Учитель, который прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние…

Спасибо, что Вы с нами!

С уважением, хор «Доминанта».

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