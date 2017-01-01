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15 июня 2017 г.

Поздравление ректора Белорусского государственного медицинского университета с Днём медицинского работника.

Поздравление ректора Белорусского государственного медицинского университета

Уважаемые коллеги, ветераны труда, студенты!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работника! 

Помогать сохранять жизнь и здоровье человека с древнейших времен заслуженно признавалось достойнейшим из искусств. Во многом благодаря достижениям в области медицины стал возможен прогресс человеческой цивилизации. И сегодня наши медицинские работники продолжают дарить тысячам людей возможность и радость здоровой жизни. 

Профессорско-преподавательский состав и студенты нашего университета успешно применяют и осваивают новые методы диагностики, лечения и профилактики, постоянно повышают свою квалификацию, проявляют высочайший профессионализм, вкладывая свой талант и теплоту души в каждого пациента. 

С праздником, дорогие друзья! Пусть всегда вам сопутствуют здоровье, неиссякаемая энергия, профессиональные достижения и победы, личное счастье и благополучие.

Ректор университета А.В.Сикорский


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