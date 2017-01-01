13

июня 2017 г.

Вручение погон лейтенантов и присвоении первого офицерского звания курсантам военно-медицинского факультета.

10 июня в стенах Белорусского государственного медицинского университета состоялось знаковое событие. 26 курсантов 5 курса военно-медицинского факультета влились в дружную офицерскую семью, надев на плечи погоны лейтенантов – первого звания офицерского состава. На этом курсе служат представители 3 ведомств: Вооружённых Сил Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета и Внутренних войск МВД нашей страны.

Молодых лейтенантов тепло поздравили: начальник военно-медицинского факультета доктор медицинских наук, профессор полковник м/с Богдан Василий Генрихович, проректор по учебной и воспитательной работе Маркауцан Павел Викторович. Со словом божьим напутствовал молодых офицеров, а затем окропил их святой водой кандидат богословия священнослужитель Свято-Афанасьевского прихода протоиерей Дмитрий. Родительский наказ высказал отец лейтенанта Василия Семенова подполковник милиции Семенов Виталий Геннадьевич Семенов. От имени лейтенантов поздравил своих товарищей и сказал теплые слова признательности родителям и всему профессорско-преподавательскому составу факультета лейтенант Артем Бурель.

Высокий уровень подготовки военно-медицинских кадров обеспечивается благодаря постоянному творческому подходу к исполнению служебных обязанностей руководящего и профессорско-преподавательского состава вуза.

На это обратил внимание в своём выступлении начальник военно-медицинского факультета полковник м/с Богдан В.Г.

Мы рассчитываем на ваши знания, свежие силы и молодую энергию, на ваши здоровые профессиональные амбиции и желание сделать свой вклад в наше об­щее дело развития военного здравоохранения Республики Беларусь. При этом следует помнить, что успешным в профессии может стать только тот, кто открыт для всего нового, готов совершенствоваться и углублять свои знания, а затем применять их на практике.

Полковник С.Бабчук, заместитель начальника факультета по идеологической работе

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