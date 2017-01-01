13

июня 2017 г.

Торжественное вручение наград специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

9 июня в торжественной обстановке были вручены свидетельства о назначении стипендий Президента Республики Беларусь и дипломы специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов – победителям XXII Республиканского конкурса научных работ студентов.

Стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь были присуждены студентам Доценко К.Э., Жерко И.Ю., Захарко Т.И. и Потанейко М.И.

Первой премией XXII Республиканского конкурса научных работ студентов были награждены Побойнев В.В., Царёва Н.В.;

второй премией – Волкова Н.В., Баранова Ю.Д., Бубен Е.А., Бур Е.А., Буренкова Ю.П., Демидчик В.Ю., Жерко И.Ю., Калабунская В.А., Милевская Е.В., Московских Ю.В., Перевощиков П.А., Попков Д.А., Потанейко М.И., Разорёнов А.Н., Соловьев Д.А., Трошина Е.Д., Шило Р.М., Якутович Н.В., Бабасян-Фоминова А.В.,

третьей премией – Ажгирей М.Д., Анкудович А.В., Гуринович Е.А., Доценко К.Э., Жерко Л.В., Кулеш В.И., Кухта Е.А., Михелис Е.Д., Неделько А.А., Петрикевич А.В., Попруга Н.А., Редько Л.В., Сахар Н.А., Чижик Т.А., Якимова А.В.

За особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов дипломом была награждена старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков Шарапа Алла Анатольевна.

Перед студентами с музыкальными номера выступили фольклорный театр «Мед.унi.ца» и студентка фармацевтического факультета Ольга Сечко. После поздравления для студентов был организован сладкий стол.

Поздравляем с заслуженными наградами, желаем дальнейших научных побед и свершений!

Ректорат

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