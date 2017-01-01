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2 июня 2017 г.

Акция «Время развеять дым». Международный день отказа от курения в БГМУ.

Акция «Время развеять дым».

В Международный день отказа от курения 31 мая 2017 года в Белорусском государственном медицинском университете прошла акция «Время развеять дым», в рамках республиканской информационно-образовательной акции 'Беларусь против табака', которая проводится с 12 по 31 мая под девизом 'Табак - угроза для развития'.  

Основная цель акции формирование отрицательного отношения к курению, а также пропаганда здорового образа жизни. 
Акция проходила с 12.00 до 14.00 у главного корпуса БГМУ, на нее были приглашены студенты и преподаватели БГМУ, жители комплекса «Студенческая деревня», учащиеся 8 – 10 классов учреждений образования Московского района г. Минска.  Открыл акцию декан медико-профилактического факультета Горбич Юрий Леонидович, который подчеркнул, что проблема табакакурения – это серьезная проблема, и такие акции и мероприятия студентами волонтерами медико-профилактического факультета проводятся не только в дни Всемирного дня без табака, но и в течение всего года в рамках проекта «На пути к крепкому здоровью», на кафедрах факультета, в студенческой среде.

Гостями мероприятия стали главный врач и заместитель главного врача государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гринь Валерий Викторович и Наройчик Людмила Константиновна, старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговлей людьми ГУВД Мингорисполкома Бурнос Елена Петровна.

На мероприятии работали 4 интерактивных площадки:

1). «За мир без табачного дыма», где был организован информационный пункт с участием специалистов врачей-валеологов, врачей-наркологов и психологов Белорусского государственного медицинского университета, работала выставка «Молодежь за жизнь, нравственность и семейные ценности» под руководством куратора образовательного проекта Фонда имени Преподобной Е. Полоцкой Ярошевич Елены Ивановны;

2). «Сделай шаг навстречу ЗОЖ», где работали студенты-волонтеры медико-профилактического и стоматологического факультета под руководством заместителей деканов по воспитательной работе указанных факультетов Красовской-Колятиной Яны Олеговны и Римик Ольги Владимировны. Заранее были оформлены стенды с информацией о вреде сигарет и сигаретного дыма, о том, как бросить курить и куда можно обратиться за помощью в решении этой сложной проблемы. Были подготовлены раздаточные материалы. Студенты-волонтеры проводили анкетирование среди всех желающих по изучению информированности о вреде табакокурения; всем желающим проводили оценку функции внешнего дыхания с помощью спирографа, измеряли артериальное давление, определяли остроту зрения, рост, кистевой мышечный тонус с помощью динамометра, рассказывали о вреде курения, проводили профилактику наркозависимостей с мультимедийным сопровождением.

К этой интерактивной площадке также присоединились сотрудники центра поддержки семьи и материнства «Матуля», которые поднимали вопросы биоэтики, демографической безопасности и влияния курения на организм ребенка с демонстрацией макетов эмбрионов человека на разных месяцах развития;

 
 

3). «Время развеять дым», на которой были представлены художественные номера, тематические игры по профилактике табакокурения. Все участники получили памятные призы предоставленные ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»;

 
 

4). «Территория здоровья». На данной площадке белорусские компании, производящие продукты для людей соблюдающих принципы ЗОЖ, представили свои стенды и организовали возможность дегустации своей продукции.   

Деканат медико-профилактического факультета благодарит всех участников акции, которым не помешал даже периодический мелкий дождь, студентов-волонтеров медико-профилактического и стоматологического факультетов, заведующего сектором социально-педагогической и психологической работы Кулагу М.С. и педагогов-психологов университета, начальника центра развития информационных технологий Стахейко А.В., директора студенческого клуба Филиповец Т.Н., режиссеров и участников студенческого клуба, представителей МОБО «Матуля», Фонда имени Преподобной Е. Полоцкой и компаний, принимавших участие в акции, а также и.о. директора столовой Кушнира В.И. за помощь и поддержку в организации мероприятия.

«Столичные подробности» о мероприятии.

В рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» свои мероприятия провели многие кафедры и факультеты нашего университета.

Деканат медико-профилактического факультета

 

 


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