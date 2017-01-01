30

мая 2017 г.

Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения. Церемония награждения талантливой молодежи.

Талантливая творческая молодежь – элита, чьи успехи приумножают богатство страны. 22 мая 2017 года состоялась церемония награждения заместителем премьер-министра Беларуси Василием Ивановичем Жарко победителей международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатов и стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи.

Среди участников встречи была студентка 1 курса педиатрического факультета Дубовик Елена Александровна, обладатель золотой медали на X (IYPO 2016) Международной олимпиаде юных изобретателей.

Деканат и студенты педиатрического факультета поздравляют Дубовик Елену с заслуженной наградой и желают дальнейших творческих и профессиональных побед!

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