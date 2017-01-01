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29 мая 2017 г.

Студенты медико-профилактического факультета БГМУ своим примером поддерживают Республиканскую акцию «Беларусь без табака»!

Студенты медико-профилактического факультета БГМУ своим примером поддерживают Республиканскую акцию

В преддверии отмечаемого во всем мире Всемирного дня без табака, который приходится на 31 мая, студенты волонтеры 3 курса медико-профилактического факультета группы 3303, под руководством преподавателей кафедры эпидемиологии Дороженковой Т.Е. и Вальчук И.Н., для поддержки инициативы ВОЗ «Табак – угроза для развития» решили провести информационно-просветительную акцию, посвященную Дню свободы от табакокурения. По свидетельству старосты Снопковой Е.В., в группе одни девушки и ни одна их них не курит.

Было решено подготовиться и провести мероприятие 22 мая, с приглашением к участию студентов старших курсов, чтобы приобщить курящих ребят к здоровому образу жизни. Подготовка акции оказалась несложной, так как наши волонтеры уже поднаторели в ораторском искусстве, неоднократно выступая в школах города Минска с информационно-образовательными беседами.

Кроме презентации «Профилактика курения» (Бем Регина и Мацкевич Кристина) студентки решили подготовить еще и блиц-викторину на знание медицинских последствий этой пагубной привычки (Снопкова Екатерина, Трусило Юлия).

В назначенный день, девушки группы 3303 в предвкушении предстоящего события пришли заранее, ярко украсили аудиторию подготовленными красочными плакатами и тематическими рисунками.

Для участия в мероприятии были приглашены студенты 6 курса группы 3612 медико-профилактического факультета. Они с удовольствием откликнулись на приглашение и вызвались помочь с оформлением аудитории. Старшекурсники оказались внимательными слушателями и не только отвечали, но и с видимым удовольствием задавали, казалось бы, «каверзные» вопросы волонтерам. Ребята непринужденно включались в дискуссию, сами вспоминали и вовлекали присутствующих в обсуждение жизненных ситуаций.

Активисты-волонтеры уверенно отвечали на непростые вопросы об использования электронных сигарет, о вреде курения для беременных и его последствиях для новорожденных детей. Объясняли кто такие вейперы, с пониманием обсуждали насколько трудно бросить курить и как не «сорваться», если уже принял решение отказаться от этой привычки.

Нам, присутствующим преподавателям кафедры эпидемиологии было приятно, что задуманная акция состоялась без излишней заорганизованности и формальности, прошла позитивно, эмоционально и оставила ощущение светлого праздника. Хочется верить, что кто-то из присутствующих уже задумался над вопросом «Стоит ли продолжать курить и одновременно укорачивать свою жизнь?». А может быть, потом после занятий, кто-то поделится увиденным и услышанным с друзьями и заставит их пересмотреть свое отношение к сигаретам.

В заключение, скажем нашим волонтерам «Спасибо! Вы - молодцы!» и пожелаем им приятных встреч и будущих удачных выступлений.

Доценты кафедры эпидемиологии к.б.н. Т.Е.Дороженкова, к.м.н. И.Н.Вальчук


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