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29 мая 2017 г.

Что сегодня надо знать педиатру? Напутствие выпускникам педиатрического факультета

Что сегодня надо знать педиатру?

В Белорусском государственном медицинском университете 23 мая 2017 года состоялась встреча выпускников педиатрического факультета с начальником отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмилой Анатольевной Легкой. В ней также приняли участие преподаватели выпускающих кафедр педиатрического факультета. Встреча прошла в теплой, искренней и доброжелательной обстановке. Л.А. Легкая построила свою беседу со студентами в практическом ракурсе, полезном и необходимом для выпускников и начинающих работать на своем первом месте молодых специалистов.

Напомнив о структуре системы здравоохранения Республики Беларусь, Людмила Анатольевна остановилась на порядке оказания медицинской помощи матерям и детям на разных уровнях, её организации в республике, акцентировав внимание на нормативной базе, знание которой крайне необходимо в работе как врача-интерна, так и в дальнейшей трудовой деятельности врача-специалиста. На практических примерах Л.А. Легкая показала значение умения правильно ориентироваться в многообразии законов, постановлений и приказов в практической работе врача. Людмила Анатольевна также акцентировала внимание на необходимости соблюдения принципов медицинской этики и деонтологии при работе с пациентами и их родственниками и остановилась на основных причинах недостатков в работе врача-педиатра. В заключение Л.А. Легкая отметила успехи системы медицинской помощи матерям и детям в Республике Беларусь, роль международного сотрудничества, и пожелала нашим выпускникам иметь «открытость взгляда при наличии профессионализма в работе с детьми»!

Деканат педиатрического факультета


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