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26 мая 2017 г.

Рабочее совещание с выпускниками БГМУ по вопросам прохождения интернатуры.

Рабочее совещание с выпускниками БГМУ

Доброй традицией можно назвать рабочее совещание с выпускниками учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» по вопросам прохождения интернатуры, которое состоялось 25.05.2017.

В рабочем совещании приняли участие: Первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения Минского областного исполнительного комитета Гозман Зиновий Борисович, начальник отдела кадровой и организационной работы комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета Побединский Сергей Владимирович, заместитель председателя Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Трасковская Ольга Владимировна, а также проректор по лечебной работе, начальник юридического отдела, заведующий интернатурой и клинической ординатурой, ответственные за интернатуру, деканы.

Необходимо отметить высокий интерес к данному мероприятию выпускников университета. В ходе рабочего совещания царила доброжелательная атмосфера. Выпускники получили информацию о нормативных правовых актах, регламентирующих прохождение интернатуры, о порядке организации и прохождения интернатуры в
2017-2018 гг., сроках, продолжительности интернатуры.

Выступающие подробно остановились на вопросах оформления документов во время прохождения интернатуры, осуществления научной деятельности, обсудили перечень документов, которые необходимо представить в квалификационную комиссию для сдачи квалификационного экзамена интернатуры, обязанностях врачей-интернов, провизоров-интернов, правах и гарантиях, которые на них распространяются.

Кроме этого акцентировали внимание на необходимости использования информации, расположенной сайте университета (нормативные правовые акты, учебно-методические комплексы, обучающие фильмы, тесты для самоконтроля и другой полезной информации).

Напомнили, что во время прохождения интернатуры университетом осуществляется постоянный мониторинг прибытия врачей-интернов, провизоров-интернов в базу интернатуры, а также текущий контроль знаний врачей-интернов, провизоров-интернов в форме дистанционного тестового контроля.

Ответили на вопросы, возникающие у будущих  врачей-интернов, провизоров-интернов: проживания, трудовых отношений, службы в Вооруженных силах Республики Беларусь, изменения семейного положения, рождения ребенка, изменения базы или (и) специальности интернатуры, др.

Вместе с тем обратили внимание на ответственность врача-интерна в случае нарушения трудового законодательства, иных нормативных правовых актов.

Красовская С.В

 


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