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24 мая 2017 г.

Военно-медицинский факультет БГМУ на выставке вооружения и военной техники «MILEX-2017».

Военно-медицинский факультет БГМУ на выставке вооружения и военной техники

20-22 мая 2017 года в Минске проходила международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2017» (места проведения: «Минск-Арена», пр-т Победителей, 111; Аэропорт «Минск-1», ул. Чкалова, 38/1). Экспозиция выставки занимала почти 7000 квадратных метров на закрытой площадке и 12000 квадратных метров – на открытой площади.

Организаторами мероприятия выступили Государственный военно-промышленный комитет, Министерство обороны Республики Беларусь и Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами президента Республики Беларусь.

На «MILEX-2017» прибыли более 140 участников из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. В числе участников в выставке был представлен военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» (далее – факультет).

На стендах факультета можно было ознакомиться со сведениями об истории создания и направлениях деятельности факультета (на русском и английском языках), его учебных подразделениях – кафедрах, правилах приема и особенностях обучения курсантов (слушателей).

Организован показ фильма о факультете, представлена рекламная продукция в виде буклетов.

Продемонстрирован в действии разработанный сотрудниками факультета образец кровоостанавливающего жгута типа турникета. Представлены возможности наглядного обучения приемам первой помощи с использованием имитационного набора огнестрельных ранений и травм, что вызвало интерес посетителей выставки.

Демонстрировалась работа экспериментального транскутанного оксиметра (для измерения парциального давления кислорода), позволяющего в различных чрезвычайных ситуациях определять степень жизнеспособности тканей и органов.

Пропагандировались основы здорового образа жизни, проводились консультации обратившихся посетителей выставки по этим вопросам.

Были представлены патенты на изобретения и полезные модели Республики Беларусь, полученные профессорско-преподавательским составом факультета. Также представлены широкому кругу посетителей выставки номера научно-практического рецензируемого журнала «Военная медицина».

Наибольшей популярностью пользовался стенд с учебной и научной литературой, подготовленной сотрудниками факультета (монографии, учебники и учебные пособия, учебно-методические пособия и методические рекомендации). Многие посетители выставки выказывали желание об их приобретении.

Достижения факультета отмечены двумя дипломами председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь «За активное участие в выставке» и «За уникальность экспозиции».

Заместитель начальника факультета по идеологической работе
полковник С.Е.Бабчук


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