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22 мая 2017 г.

Национальные землячества университета. Выборы председателя китайского землячества.

Национальные землячества университета.

На кафедре белорусского и русского языков 19.05.2017г. состоялось собрание китайского землячества.

Приветствовала собравшихся зав.кафедрой белорусского и русского языков доцент Мельникова Татьяна Николаевна, которая отметила, что создание землячеств необходимо для поиска совместных путей решения различных проблем, возникающих перед иностранными студентами, для защиты их интересов, а также выразила надежду на конструктивное сотрудничество.

Собрание посетил проректор по воспитательной работе доцент Маркауцан Павел Викторович, который подчеркнул, что работа землячества будет строиться на основе взаимодействия с администрацией университета, кафедрами, дипломатическими представительствами стран.

Студенты, слушатели подготовительного отделения и аспиранты из Китая выбрали председателем землячества студента 4 курса стоматологического факультета группы 7404 На Гэ, заместителем председателя – студента 2 курса лечебного факультета группы 6205 Чу Шияо. Также были выбраны студенты, ответственные за следующие направления деятельности землячества:

  • жилищно-бытовое – Чжан Нинцзысюань (студент 2 курса группы 6205);
  • культурное – Цуй Чжи Хао (слушатель ФПО и ДП группы 14);
  • спортивно-оздоровительное – Ли Цзян (студент 4 курса группы 7418).

Студенты поговорили о предстоящей сессии, обсудили предполагаемые мероприятия и возможности взаимодействия.                                

Ст.преподаватели кафедры белорусского и русского языков С.К. Буховец, Т.В. Кузьмина


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