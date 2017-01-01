22

мая 2017 г.

Белорусский государственный медицинский университет награжден поощрительным дипломом «Лучший экспортер 2016 года» в номинации «Образование».

19 мая 2017 года во Дворце Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший экспортер 2016 года».

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, облисполкомами, Минским горисполкомом, Национальной академией наук Беларуси, ГУ «Администрация Парка высоких технологий», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», БРУПЭИС «Белэксимгарант» и рядом общественных организаций ежегодно проводят этот конкурс.

Согласно решению республиканской конкурсной комиссии Белорусский государственный медицинский университет награжден поощрительным дипломом «Лучший экспортер 2016 года» в номинации «Образование».

Наш университет набрал максимально близкое к предприятию-победителю количество баллов и показал выдающиеся результаты по отдельным показателям из перечня основных критериев оценки образовательной деятельности.

Конкурс «Лучший экспортер года» имеет долгую историю, проводится по 20-и номинациям и с каждым годом собирает вокруг себя все больше предприятий различных форм собственности.

Такая высокая оценка работы коллектива Белорусского государственного медицинского университета – прекрасный стимул для дальнейшего совершенствования, развития и повышения конкурентоспособности в сфере экспорта образовательных услуг!

Давыдов В.В., декан медицинского факультета иностранных учащихся

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