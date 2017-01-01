 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

22 мая 2017 г.

Белорусский государственный медицинский университет награжден поощрительным дипломом «Лучший экспортер 2016 года» в номинации «Образование».

Белорусский государственный медицинский университет награжден поощрительным дипломом «Лучший экспортер 2016 года»

19 мая 2017 года во Дворце Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший экспортер 2016 года».

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, облисполкомами, Минским горисполкомом, Национальной академией наук Беларуси, ГУ «Администрация Парка высоких технологий», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», БРУПЭИС «Белэксимгарант» и рядом общественных организаций ежегодно проводят этот конкурс.

Согласно решению республиканской конкурсной комиссии Белорусский государственный медицинский университет награжден поощрительным дипломом «Лучший экспортер 2016 года» в номинации «Образование».

Наш университет набрал максимально близкое к предприятию-победителю количество баллов и показал выдающиеся результаты по отдельным показателям из перечня основных критериев оценки образовательной деятельности.

Конкурс «Лучший экспортер года» имеет долгую историю, проводится по 20-и номинациям и с каждым годом собирает вокруг себя все больше предприятий различных форм собственности.

Такая высокая оценка работы коллектива Белорусского государственного медицинского университета – прекрасный стимул для дальнейшего совершенствования, развития и повышения конкурентоспособности в сфере экспорта образовательных услуг!

Давыдов В.В., декан медицинского факультета иностранных учащихся

 

 


 Поделитесь

Национальные землячества университета.
22 мая
Национальные землячества университета.
Выборы председателя китайского землячества.
 
«Инновационные методы в работе врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь»
22 мая
«Инновационные методы в работе врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь»
- научно-практический семинар.
 
Иностранные студенты-медики в мире Ф.М. Достоевского.
19 мая
Иностранные студенты-медики в мире Ф.М. Достоевского.
Культурно-образовательного проекта «Прикоснёмся к Достоевскому: читаем, смотрим, размышляем…».
 
Делимся опытом.
19 мая
Делимся опытом.
Районный семинар прошел на базе общежития № 10 БГМУ.
 
Спартакиада Московского района по легкоатлетическому кроссу
17 мая
Спартакиада Московского района по легкоатлетическому кроссу
в рамках круглогодичной спартакиады.
 
Яркие костюмы и два колеса.
16 мая
Яркие костюмы и два колеса.
13 мая Велокарнавал снова стартовал в Минске.
 
«Адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов в организациях здравоохранения РБ»
12 мая
«Адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов в организациях здравоохранения РБ»
- республиканская научно-практическая конференция.
 
Финальные соревнования в программе Республиканской Универсиады – 2017
11 мая
Финальные соревнования в программе Республиканской Универсиады – 2017
по волейболу среди мужских команд в группе «Б».
 

 