22

мая 2017 г.

«Инновационные методы в работе врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь» - научно-практический семинар.

В учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» 17.05.2017 состоялся научно-практический семинар с использованием телемедицинских технологий (вебинар) «Инновационные методы в работе врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь», организаторами которого были преподаватели кафедры общей врачебной практики и кафедры анестезиологиии реаниматологии факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. В вебинаре приняли участие врачи учреждений здравоохранения «Островецкая центральная районная больница» и «Узденская центральная районная больница».

Проведение вебинара было направлено на повышение профессионального уровня специалистов первичной медицинской помощи и посвящено вопросам оказания неотложной помощи пациентам, коммуникациям в работе врача; современным подходам к оказанию медицинской помощи пациентам с кардиологической патологией.

В работе вебинара принял участие ректор УО «Белорусский государственный медицинский университет» Сикорский А.В., который отметил, что в университете уделяется особое внимание развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, использование которых способствует расширению возможностей в получении образования и повышении профессионального уровня не только студентов, но и врачей первичной медицинской помощи.

С вступительным словом выступила проректор по лечебной работе УО «Белорусский государственный медицинский университет» Шилова С.Д., отметив важность развития телекоммуникационных технологий взаимодействия между учреждениями образования, научными центрами и учреждениями здравоохранения республики.

Декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров университета Мороз И.Н. подчеркнула необходимость использованиятелекоммуникационных технологий для повышения профессионального уровня специалистов первичной медицинской помощи, рассказала о перспективах и основных направлениях осуществления повышения квалификации в университете.

Заместители главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «Островецкая центральная районная больница» Можейко В.Ч. и учреждения здравоохранения «Узденская центральная районная больница» Лихорад Г.М. отметили, что использование информационно-коммуникационных технологийпозволяет познакомить врача-специалиста с результатами новейших достиженийв медицинской наукебез отрыва от его практической деятельности, что экономитвремя и средства учреждения здравоохранения.

В первом докладе «Неотложная помощь: проблемы и решения» заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии университета Прасмыцкий О.Т. поделился многолетним опытом ведения пациентов, находящихся в критическом состоянии. Ознакомил с последними мировыми положениями, определяющими проведение сердечно-легочной реанимации. Обратил внимание присутствующих на необходимость овладения навыками проведения реанимации врачами всех специальностей, а также необходимость регулярного проведения занятий, направленных на закрепление практических навыков по проведению реанимации, отработки их до уровня автоматизма. Акцентировал внимание на использовании симуляционного оборудования при обучении врачей, позволяющего повысить качество образовательного процесса.

Заведующий кафедрой общей врачебной практики Сушинский В.Э. в своем докладе «Современные подходы к оказанию медицинской помощи пациентам с кардиологической патологией» большое внимание уделил проблемам диагностики артериальной гипертензии, на вклад болезней системы кровообращения в структуру заболеваемости и смертности, необходимость их раннего выявления и лечения для улучшения демографической безопасности в стране, привел результаты собственных исследований. Докладчик сделал акцент на меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, необходимость влияния на начальные звенья сердечно-сосудистого континуума.

С большим интересом и вниманием был заслушан доклад «Коммуникация в работе врача, оказывающего первичную медицинскую помощь: предотвращение и разрешение конфликта» ассистента кафедры общей врачебной практики Черевко Т.В., в котором докладчик обратила внимание на проблему межличностных конфликтов в практическом здравоохранении, определила причины развития конфликта,факторы к ним предрасполагающие.На практических примерах были разобраны случаи наиболее удачных диалогов при разрешении конфликтных ситуаций, предложены модели поведения при ваимодействии с лицами, относящимися к различным конфликтным типам.

Врачи учреждений здравоохранения имели возможность задать интересующие их вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.

В совместном заключительном слове участники вебинара подчеркнули важность использования телекоммуникационных технологий для повышения профессионального уровня специалистов и предложили провести циклы вебинаров по наиболее востребованным направлениям практического здравоохранения.

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