19

мая 2017 г.

Иностранные студенты-медики в мире Ф.М. Достоевского. Культурно-образовательного проекта «Прикоснёмся к Достоевскому: читаем, смотрим, размышляем…».

Завершение культурно-образовательного проекта «Прикоснёмся к Достоевскому: читаем, смотрим, размышляем…», активное участие в котором приняли иностранные студенты БГМУ, состоялось в киноконцертном зале Дома Москвы 11 мая 2017 года.

Организаторами проекта выступили Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь - Российский центр науки и культуры в Минске и методическое объединение учителей русского языка и литературы ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля».

На церемонии закрытия проекта присутствовали представители образовательных учреждений Республики Беларусь: УО «Белорусский государственный медицинский университет», УО «Минский областной институт развития образования», УО «Минский городской институт развития образования», УО «Гомельский областной институт развития образования», Управление образования Минского областного исполнительного комитета, Управление образования Гомельского областного исполнительного комитета, ГУ «Централизованная система библиотек города Минска» и другие.

Открыл торжественное мероприятие концертный хор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки, исполнив шедевры русской музыки: фантазии на темы русских романсов.

С приветственным словом к участникам проекта обратился исполняющий обязанности руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Леонид Макуров, отметив важную просветительскую роль культурно-образовательного проекта, содействовавшего развитию новых направлений в использовании русского языка и русской культуры в Республике Беларусь, способствовавшего расширению дружеских контактов представителей разных государств, реализации культурных и научных инициатив.

Иностранные студенты Белорусского государственного медицинского университета в рамках проекта приняли участие в акциях «Литературный диктант» и «Конкурсе чтецов» по произведениям Ф.М.Достоевского.

За большой вклад в сохранение и укрепление русского языка и культуры Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь наградило Белорусский государственный медицинский университет грамотой и подарочным сертификатом на учебную литературу, которые были вручены заведующей кафедрой белорусского и русского языков Татьяне Николаевне Мельниковой.

Интеллектуальным подарком собравшимся в уютном зале Дома Москвы стал моноспектакль «Достоевский вопрос» в исполнении артиста Национального академического драматического театра имени М. Горького Валерия Шушкевича.

Все мероприятия, прошедшие в рамках проекта, стали по-настоящему ярким и запоминающимся праздником знаний и талантов, вдохновляющей школой творчества.

Хочется отметить, что участие именно наших иностранных студентов придало уникальность проекту и позволило расширить формат события, придав ему статус международного.

Выражаем слова благодарности команде иностранных студентов, а также их научным руководителям – преподавателям кафедры белорусского и русского языков:

за участие в литературном диктанте по произведениям Ф.М.Достоевского – Шахаровой Айлар (Туркменистан, гр.6206), Насырову Аяту (Казахстан, гр.6206), Китовой Екатерине (Литва, гр.6206), Умаровой Гулнозе (Таджикистан, гр.6206) - научный руководитель Шарапа А.А.; Мусаеву Рустамбеку (Узбекистан, гр.6102), Бышляга Елене (Израиль, гр.6202), Тажибекову Санжару (Казахстан, 6202) - научный руководитель Кислик Н.В.); Камилии М'Гиль (Марокко, гр.10) - научный руководитель Китаева Т.В.; Ишанбердыевой Айше (Туркменистан, гр.8), Подварской Диане (Туркменистан, гр.8), - научный руководитель Гладышева М.А..; Ветровой Валерии (США, 6116) - научный руководитель Поповская К.А..

за участие в конкурсе чтецов по произведениям Ф.М.Достоевского и награжденных

– дипломами I степени: Насырову Аяту (Казахстан, гр.6206) - научный руководитель Шарапа А.А.; Камилии М’Гиль, (Марокко, гр. 10) - научный руководитель Китаева Т.В.;

– дипломами II степени: Чжан Дзюань (Китай, гр.6612) - научный руководитель Кожухова Н.Е., Халаф Нур, (Ливан, гр. 6204) - научный руководитель Шадурская Л.И.;

– дипломами III степени: Карденас Елене (Мексика, гр. 6612) - научный руководитель Кожухова Н.Е., Давлатовой Фарахноз (Таджикистан, гр.7316).

Преподаватель кафедры белорусского и русского языков Поповская К.А.

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