19

мая 2017 г.

Делимся опытом. Районный семинар прошел на базе общежития № 10 БГМУ.

На базе общежития №10 прошел семинар «Организация идеологической и воспитательной работы с молодежью, проживающей в студенческом общежитии», организованный отделом воспитательной работы с молодежью БГМУ совместно с управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района. Задачей семинара была презентация лучшего опыта и инновационных технологий, методов и форм работы с молодежью в общежитиях учреждениях образования «Белорусский государственный медицинский университет». В работе семинара приняли участие работники учреждений образования, осуществляющие воспитательную работу с молодежью, проживающей в общежитиях: воспитатели, культорганизаторы, спортинструкторы, педагоги-психологи. В качестве почетных гостей на семинаре присутствовали заместитель главы администрации Московского района г. Минска Брель В. П., начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района Казакевич А.Н.

Семинар открыл проректор по воспитательной работе УО «БГМУ» Маркауцан П.В. С приветственным словом к участникам обратился Виталий Петрович Брель, который отметил в своем выступлении, что проведение такого рода мероприятий, когда каждый имеет возможность не только поделиться своим опытом, но и почерпнуть для себя что-то новое, уже стали традицией и подымают организацию воспитательного процесса на более качественный уровень.

Участники семинара получили возможность познакомиться с традиционными мероприятиями, которые проводятся в общежитиях нашего университета, с особенностями организации информационной и профилактической работы. В рамках семинара работали четыре тематические секции, на которых более глубоко были затронуты вопросы организации культурно-досуговой деятельности, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения воспитательного процесса в общежитии, а также организации работы с иностранными обучающимися.

О том, что данная встреча прошла с пользой для всех присутствующих, свидетельствуют отзывы, которые были оставлены участниками семинара.

Отзывы участников

Ткачева Н.К., заведующий сектором воспитательной работы в общежитиях

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