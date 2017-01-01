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17 мая 2017 г.

Спартакиада Московского района по легкоатлетическому кроссу в рамках круглогодичной спартакиады.

Спартакиада Московского района по легкоатлетическому кроссу

13 мая 2017 года в рамках круглогодичной спартакиады Московского района был проведен легкоатлетический кросс.

Легкоатлетический кросс – это основной вид легкоатлетических соревнований, развивающий силу, скорость, быстроту. Соревнования проводились на спортивной базе УО «БГМУ», в забеге участвовали команды ВУЗов, ПТУ, ССУЗов, КФК до 500 работников и свыше 500, дистанция 1км – мужчины, 500 м – женщины.

После построения был дан старт главному действию. У некоторых спортсменов чувствовался дух спортивной борьбы, соперничества, за ними было приятно наблюдать. По итогам проведения кросса студенты нашего университета 3 место. Команда нашего университета принимала участие среди работников КФК свыше 500, заняла четвертое место.

Поздравляем! Желаем дальнейших побед!

Спортивный клуб.


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