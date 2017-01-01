Вслед за мотоциклистами новый сезон открыли и поклонники велосипедов. Принять участие в грандиозном велокарнавале «VIVA РОВАР – 2017», который стартовал в Минске уже в третий раз, приехали люди со всех уголков Беларуси и 15 стран мира. Количество участников превысило 10 тысяч человек.
Велосипед – это единственное требование для участника марафона. В начале колонны, которая растянулась на несколько километров и заняла всю ширину проспекта Победителей, было много известных лиц. И для многих из них велосипед – это не просто средство передвижения, а стиль жизни.
Маршрут – от стелы «Минск – город-герой» до «Минск-Арены», а затем обратно. Под звуки велосипедных звонков участники финишировали более получаса.
Активное участие в велокарнавале приняли и студенты-волонтеры Белорусского государственного медицинского университета.
Спортивный клуб.