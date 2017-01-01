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16 мая 2017 г.

Яркие костюмы и два колеса. 13 мая Велокарнавал снова стартовал в Минске.

Яркие костюмы и два колеса.

Вслед за мотоциклистами новый сезон открыли и поклонники велосипедов. Принять участие в грандиозном велокарнавале «VIVA РОВАР – 2017», который стартовал в Минске уже в третий раз, приехали люди со всех уголков Беларуси и 15 стран мира. Количество участников превысило 10 тысяч человек.

Велосипед – это единственное требование для участника марафона. В начале колонны, которая растянулась на несколько километров и заняла всю ширину проспекта Победителей, было много известных лиц. И для многих из них велосипед – это не просто средство передвижения, а стиль жизни.

Маршрут – от стелы «Минск – город-герой» до «Минск-Арены», а затем обратно. Под звуки велосипедных звонков участники финишировали более получаса.

Активное участие в велокарнавале приняли и студенты-волонтеры Белорусского государственного медицинского университета.

Спортивный клуб.


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