12

мая 2017 г.

«Адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов в организациях здравоохранения РБ» - республиканская научно-практическая конференция.

11.05.2017 впервые в Республике Беларусь на базе учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» (далее – университет) состоялась республиканская научно-практическая конференция «Адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов в организациях здравоохранения Республики Беларусь».

В работе конференции приняли участие Маршалко Ольга Владимировна, начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь, администрация и работники университета, представители Белорусской медицинской академии последипломного образования, Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, Гомельского государственного медицинского университета, Гродненского государственного медицинского университета, научных организаций, профсоюзных организаций работников здравоохранения, курирующих молодежную политику, медицинских колледжей, а также врачи-специалисты, молодые специалисты, врачи-интерны.

Открывая конференцию, Ольга Владимировна Маршалко отметила, что в настоящее время развитие медицины, растущая конкуренция, структурные изменения в сфере занятости вызывают необходимость в постоянном повышении профессиональной квалификации работников, поэтому необходимо изменить подходы в системе высшего образования, готовить мобильных, высококвалифицированных специалистов, способных быстро адаптироваться на рынке труда.

В ходе конференции выступающие акцентировали внимание на тесном взаимодействии практического здравоохранения и медицинской науки, возможностях использования современных технологий, адаптации молодых специалистов на рабочих местах и перспективах их дальнейшего карьерного роста.

Формирование основ профессиональной компетенции врача-интерна, провизора-интерна, молодого специалиста должно осуществляться в информационной среде, сочетающей в себе комплексный непрерывный контроль со стороны университета, и профессиональное наставничество в условиях, максимально приближенных к будущей специальности со стороны организаций здравоохранения.

Одним из подходов в подготовке будущих специалистов является применение симуляционных технологий.

Виртуальные тренажеры-симуляторы в настоящее время занимают все большее пространство в образовательном процессе, поскольку их использование позволяет повысить уровень знаний и эффективность обучения студентов и врачей новым высокотехнологичным методикам, оценить выживаемость полученных знаний и качество приобретенных навыков, спрогнозировать ход и результаты предстоящих реальных операций, отработать последовательность действий в процессе выполнения оперативного вмешательства.

Это дает большие возможности медицинскому образованию в работе над повышением качества оказания медицинской помощи, уменьшением числа возможных осложнений и врачебных ошибок, а также позволяет проводить аттестацию студентов и врачей, объективно определяя уровень их профессиональной квалификации.

Многие задачи могут быть решены благодаря использованию современных информационных ресурсов.

Необходимо расширить внедрение элементов дистанционного обучения, внедрить информационно-телекоммуникационные технологии в процесс подготовки врача-интерна, провизора-интерна, создав единое образовательное пространство среди университетов и иных организаций. Важной составляющей является возможность использования дополнительных ресурсов, таких как форум, чат, система обмена сообщениями, что интегрирует среду обучения со средой общения врачей-интернов друг с другом, преподавателями и администраторами портала.

Кроме этого, выступающие акцентировали внимание на возможности повышения квалификации и присвоения квалификационных категорий, материального стимулирования, предоставления жилья и социальных гарантий, а также роли профсоюзных и общественных организаций в решении спорных вопросов и организации досуга молодых специалистов.

Красовская С.В.

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