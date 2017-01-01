11

мая 2017 г.

Первый выпуск на кафедре общей врачебной практики БГМУ.

На кафедре общей врачебной практики факультета повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Белорусский государственный медицинский университет» состоялся первый выпуск врачей-терапевтов участковых, прошедших курс повышения квалификации «Организация медицинской помощи пациентам по принципу врача общей практики». Обучение прошло 30 врачей-участковых терапевтов г. Минска и Минской области.

Слушатели получили знания по вопросам профилактики, ранней диагностики, лечения, реабилитации и медико-социальной экспертизы пациентов при заболеваниях терапевтического, оториноларингологического, офтальмологического, неврологического, хирургического, эндокринологического профилей, планирования семьи, этики, психологии, социальных, медико-генетических и медико-сексуальных аспектов семейной жизни, контрацепции.

Врачи освоили широкий комплекс практических навыков по оказанию неотложной и экстренной медицинской помощи пациентам на догоспитальном этапе при наиболее распространенных заболеваниях. Приобрели навыки офтальмоскопии, отоскопии, освоили алгоритм введения физиологически протекающей беременности, тактику в выборе контрацептивов.

Свои пожелания, комментарии по поводу проведения лекционных и практических занятий слушатели могли высказать ректору УО «Белорусский государственный медицинский университет» Сикорскому А.В., который посетил кафедру в экзаменационный день. Анатолий Викторович внимательно побеседовал с каждым слушателем и заверил, что на основании высказанных предложений будут приняты меры по перспективному развитию кафедры.

На экзамене также присутствовали первый проректор УО «Белорусский государственный медицинский университет» д.м.н., профессор Губкин С.В., декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Белорусский государственный медицинский университет» д.м.н. Мороз И.Н.

Все слушатели сдали экзамен успешно, показав высокий уровень знаний по вопросам оказания медицинской помощи пациентам по принципу врача общей практики.

По завершению экзамена Мороз И.Н. поздравила выпускников с успешным окончанием курса повышения квалификации и в торжественной обстановке вручила сертификаты, а также поблагодарила сотрудников кафедры общей врачебной практики за объем работы по организации обучения.

Много теплых слов в адрес выпускников прозвучало от сотрудников кафедры: заведующего, к.м.н., доцента Сушинского В.Э., куратора курса, доцента кафедры, к.м.н. Тесловой О.А., доцента кафедры, к.м.н. Буцель А.Ч. Они искренне пожелали врачам не останавливаться на достигнутом, уверенно идти вперед по пути знаний и профессионального успеха.

Выпускники, в свою очередь, от всей души поблагодарили своих преподавателей, которые за время проведения курсов постарались максимально полно и в доступной форме изложить необходимый материал.

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