6

мая 2017 г.

«Спасибо за Победу» - торжественное чествование ветеранов и участников Великой Отечественной Войны и праздничный концерт.

Давно закончилась война.

Давно с войны пришли солдаты.

И на груди их ордена

Горят, как памятные даты.

Вам всем, кто вынес ту войну –

В тылу иль на полях сражений, –

Принес победную весну,

Поклон и память поколений…

В преддверии 9 Мая в Белорусском государственном медицинском университете прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

5 мая 2017 г. руководство университета, сотрудники, студенты, представители общественных и молодёжных организаций встречали ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ранее работавших в университете.

Чествование ветеранов проходило в кафе «Генезис». От имени всех сотрудников и студентов Белорусского государственного медицинского университета ректор Анатолий Викторович Сикорский поздравил гостей с праздником, пожелал им крепкого здоровья и оптимизма и передал слова благодарности за их вклад в Великую Победу. Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, А.В.Сикорский подчеркнул, что жизнь их поколения служит подлинным примером доблести, высокого патриотизма и духовного величия для молодежи сегодня. Ветераны поделились своими воспоминаниями о годах войны, неимоверных усилиях для достижения Победы и важностью сохранения мира в настоящее время.

Отдавая дань памяти подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны, студенческий клуб подготовил праздничный концерт «Спасибо за Победу» (режиссеры Гайдук А.С., Затула И.В.). После приветственного слова первого проректора С.В.Губкина, зал почтил память погибших героев войны минутой молчания, а курсанты военно-медицинского факультета возложили живые цветы к Стеле памяти погибших сотрудников и студентов МГМИ.

Творческие коллективы: эстрадное объединение «ХамелеON», СТЭМ «Биолакт», народная бригада «Панацея», народный театр «Эскулапы», эстрадное объединении «Алхимики», вокальная студия «Кантаре», студия бального танца «Элеганс», хореографический коллектив «In a motion», фольклорный театр «Мед.унi.ца», принявшие участие в концерте, сумели своими выступлениями передать атмосферу военного времени, а демонстрация на экране документальных фрагментов только усиливала впечатления зрителей. Концертные номера не оставили равнодушным ни одного человека. Многие со слезами на глазах подпевали любимые военные песни.

День Победы – это действительно праздник со слезами на глазах. Слезы радости и гордости смешиваются со слезами горечи и потерь. Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы благодарим их за мужество на передовой и героический труд в тылу, за Победу, принесшую нам мир и свободу.

С Днем Победы!

Гулюк И.М. методист ОВРМ

фото Зеленковский Дмитрий

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