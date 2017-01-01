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6 мая 2017 г.

С Днем Победы! Поздравление ректора БГМУ.

С Днем Победы!

Дорогие ветераны! Уважаемые сотрудники и студенты Белорусского государственного медицинского университета!

Примите искренние поздравления с Днем Победы! В эти майские дни мы вспоминаем Великий Подвиг нашего народа и выражаем огромное уважение и благодарность всем героям фронта и тыла, победившим фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Неоценимый вклад в Победу внесли медицинские работники, в том числе сотрудники и студенты нашей Alma mater.

Мы желаем вам, глубокоуважаемые ветераны, крепкого здоровья, душевного тепла и уюта, внимания близких, мира и добра! Ваш подвиг для нашей Родины – бесценен.

Великий праздник Победы напоминает нам, что мы – наследники победителей! И это вдохновляет нас для новых мирных побед и свершений во имя будущего нашей страны.

Ректор университета А.В.Сикорский                        


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