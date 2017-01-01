3

мая 2017 г.

Дни лечебного факультета. Обширная программа охватила научную, спортивную, творческую деятельность факультета.

С 26 по 29 апреля 2017 года в стенах Alma Mater прошли 29 Дни лечебного факультета. Обширная и разнообразная программа отразила научную, творческую, спортивную жизнь факультета.

26 апреля в фойе главного корпуса состоялось торжественное открытие праздника. С поздравительным словом к студентам и преподавателям обратились первый проректор, профессор Сергей Владимирович Губкин, проректор по воспитательной работе, доцент Павел Викторович Маркауцан, а дал старт праздничным мероприятиям декан факультета, профессор Алексей Игоревич Волотовский.

После торжественного открытия гости мероприятия могли ознакомиться с выставкой творческих работ студентов и преподавателей. Уникальные творческие работы, выполненные в различных техниках и стилях: бисероплетение, вышивка, фриволите, и др., внесли свою частичку энергии, фантазии, тепла и творчества в атмосферу праздника.

Вечером в актовом зале университета состоялась премьера спектакля народной а/бригады «Панацея» «Спектакль без слов».

Праздничные мероприятия второго дня открыла торжественная церемония награждения волонтеров факультета. Слова благодарности в адрес студентов и преподавателей факультета прозвучали от гостей мероприятия - главного врача больницы паллиативного ухода «Хоспис» Натальи Георгиевны Наркевич, председателя Белорусского общества Красного Креста Московского района Инессы Владимировны Равинской, администрации центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория». Почетными грамотами за гуманизм, милосердие, реализацию программ по здоровому образу жизни, вклад в развитие волонтерского движения университета были награждены 30 студентов университета и руководители волонтерских групп: доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Змачинская Ирина Михайловна, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Павлов Олег Брониславович, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, доцент Павлович Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Лазута Людмила Павловна, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ушакевич Ирина Григорьевна, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Пикиреня Владимир Иванович, аспирант кафедры акушерства и гинекологии Кудрицкая Анастасия Андреевна, доцент кафедры кожных и венерических болезней Навроцкий Александр Людгерович, председатель БОКК лечебного факультета Светлана Ивановна Белевцева.

Уже традиционными для Дней факультета стали «Мастерские здоровья», в рамках которых сотрудники и студенты университета смогли получить консультацию по вопросам своего здоровья у профессорско-преподавательского состава факультета, продегустировать фиточаи, пройти аромадиагностику у гостей мероприятия- компании «Be Organik».

В 15.30 двери актового зала были открыты для желающих поучаствовать в пресс-конференции студентов и преподавателей. В этом году на разнообразные вопросы студентов отвечали заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, профессор Олег Терентьевич Прасмыцкий, заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней Сергей Евгеньевич Алексейчик, доцент 1-ой кафедрой хирургических болезней Александр Владимирович Пландовский, профессор кафедры инфекционных болезней Марина Леонидовна Доценко.

Торжественно, празднично и задорно прошел День спорта. В спортивных состязаниях по многоборью приняли участие команды 1-5 курсов. Соревнования проходили по 5 видам спорта. В упорной борьбе победу одержала команда студентов 5 курса. Памятные подарки вручили победителям и участникам соревнований проректор по воспитательной работе Павел Викторович Маркауцан и декан факультета Алексей Игоревич Волотовский.

В 16.30 в уютном зале кафе «Генезис» состоялся музыкально-поэтический вечер, на котором все желающие могли поделиться с окружающими своими любимыми произведениями. В мероприятии были заявлены 20 номеров - песни и стихотворения классиков, современных авторов, а также произведения собственного сочинения.

День Науки, Интеллекта и Творчества начался с открытия студенческой конференции «Лечебный факультет: достижения студенческой науки».

Со вступительным словом обратился к участникам конференции профессор, д.м.н., член-корр. НАН Беларуси Висмонт Франтишек Иванович, который отметил высокие достижения студентов лечебного факультета на научных конференциях страны и за ее пределами.

Участникам конференции представилась возможность познакомиться с докладами заведующего кафедрой урологии, профессора Строцкого А.В. «Проблемы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы» и заведующего кафедрой кардиологии и внутренних болезней, профессора Митьковской Н.П. «Нерешенные вопросы миокардитов».

На конференции также были представлены лучшие научные работы по итогам XXIII Республиканского конкурса НИРС.

Завершила конференцию торжественная церемония награждения студентов за высокие достижения в научно-исследовательской работе. Памятные плакетки из рук декана факультета А.И. Волотовского получили 10 лучших в этой области студентов лечебного факультета: студент 5 курса лечебного факультета Бородин Денис, студент 5 курса лечебного факультета Соловьёв Дмитрий , студентка 5 курса лечебного факультета Малько Марина, студентка 5 курса лечебного факультета Сидорович Анна, студентка 4 курса лечебного факультета Губичева Александра , студент 4 курса лечебного факультета Скакун Павел , студентка 5 курса лечебного факультета Гуринович Екатерина, студентка 6 курса лечебного факультета Демидчик Валерия , студентка 5 курса лечебного факультета Волчек Юлия , выпускница лечебного факультета 2016 г. Рукша Ксения.

Продолжила череду мероприятий интеллектуальная игра «Брэйн-ринг». В фойе главного корпуса встретились команда студентов лечебного факультета и команда гостей-студентов университета. Тема игры была приурочена к Году Науки - «Наука и Человек». Игра проходила в три тура, по итогам которых победителями стала команда студентов лечебного факультета.

Завершились вереница праздничных мероприятий на главной сцене университета музыкальным водевилем народной а/бригады «Панацея» «Однажды в городе N……».На протяжении полутора часов гости смогли стать свидетелями настоящего детектива, с непредсказуемыми поворотами событий и сюрпризами. Интригующий сюжет ярко дополняли музыка, песенные куплеты, танцы. Праздник прошел ярко и незабываемо!!!

Лечебный факультет выражает огромную благодарность руководству университета, отделу воспитательной работы с молодежью, студенческому клубу, кафедре физического воспитания и спорта, планово-экономическому управлению, бухгалтерии, ПО ОО БРСМ, профсоюзному комитету студентов университета за помощь в организации и проведении праздника.

С Праздником, Дорогой Лечебный!!!!!

Поделитесь