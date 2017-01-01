2

мая 2017 г.

«Правильный профессиональный выбор — уверенное будущее молодого поколения» Итоги ХVII Республиканской выставки.

«Университетской субботой» завершилась 29 апреля XVII республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный профессиональный выбор — уверенное будущее молодого поколения». День открытых дверей всех вузов нашей страны посетили абитуриенты из разных уголков Беларуси.

Экспозиция нашего университета была представлена видеоматериалами, тематическими изданиями, брошюрами, информационными буклетами и памятками по профориентации. Использование мультимедийных ресурсов в работе выставочного стенда БГМУ позволило посетителям совершать виртуальные экскурсии по университету и знакомиться с его достижениями. Будущие абитуриенты и их родители получили полную информацию об образовательных услугах университета и всем вопросам, касающимся поступления в медицинский вуз. Консультации педагогов-психологов дали возможность юным посетителям выставки соотнести будущую профессию с их личностными качествами.

Особый интерес у молодежи вызвала деятельность волонтеров университета. Они не только рассказали школьникам об особенностях обучения в нашем вузе, но и показали, чему уже научились в стенах БГМУ.

За активное участие в программе республиканской выставки, высокий научно-методический уровень подготовки и системное представление профориентационной работы в учреждении высшего образования Белорусский государственный медицинский университет был награжден Дипломом Министерства образования Республики Беларусь.

Выражаем благодарность всем сотрудникам и студентам БГМУ, принявшим участие в подготовке и проведении выставки, популяризации научно-методических и педагогических достижений нашего университета.

Отдел воспитательной работы с молодежью

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