2

мая 2017 г.

«Инновационные методы диагностики и лечения коморбидной патологии в клинической практике» - Республиканский научно-практический семинар.

На основании приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.04.2017 г. №419 26 апреля 2017 года на базе УЗ «2 городская клиническая больница г. Минска» состоялся Республиканский научно-практический семинар «Инновационные методы диагностики и лечения коморбидной патологии в клинической практике».

Координатором семинара являлась кафедра общей врачебной практики факультета повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Белорусский государственный медицинский университет» (УО «БГМУ»).

Открыла конференцию консультант отдела первичной медицинской помощи Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Пугачева Н.С. В своём выступлении Наталья Серафимовна поприветствовала участников семинара, обозначила важность вопроса коморбидности в связи с возрастанием количества хронической патологии, увеличением количества пациентов с множественной патологией. Показала, что коморбидность оказывает влияние на прогноз для жизни, увеличивает вероятность летального исхода, способствует увеличению койко-дней, инвалидизации, препятствует проведению реабилитации. В заключении пожелала участникам семинара плодотворной работы.

В семинаре приняли участие ведущие специалисты здравоохранения страны. Заведующий кафедрой клинической фармакологии УО «БГМУ» д.м.н., профессор Хапалюк А.В. описал проблемы, существующие на сегодняшний день: в связи с возрастанием количества хронической патологии: с увеличением количества пациентов с множественной патологией возникает полипрагмазия; отсутствует единый комплексный научный подход к оценке коморбидности, отсутствует отражение коморбидности в систематике заболеваний, представленных в Международную классификацию болезней X пересмотра и др. Взаимодействие заболеваний, возраста, влияние лекарственных средств значительно изменяет клиническую картину и течение основной нозологии, характер и тяжесть осложнений, ухудшают качество жизни пациента, ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический процесс. Также в своем выступлении Александр Васильевич отметил высокий уровень и хорошую организацию семинара.

Заведующая кафедрой терапии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» (ГУО «БелМАПО», к.м.н., доцент Штонда М.В. свое выступление посвятила метаболическому синдрому как интегральной проблеме в терапевтической практике. Выразила надежду, что проведение семинара явиться толчком к выработке и совершенствованию подходов к лечению пациентов с коморбидной патологией, внедрению современных медицинских технологий в лечебно-диагностический процесс.

Заведующий кафедрой факультетской терапии УО «Витебский государственный медицинский университет», д.м.н., профессор Козловский В.И. ярко и эмоционально освятил новые аспекты патогенеза коморбидности. В своем докладе проф. Козловский сделал акцент на нарушении микроциркуляции, наблюдающейся при многих заболеваниях.

Далее были заслушаны содержательные доклады. Заведующая лабораторией хронической ишемической болезни сердца ГУ «РНПЦ «Кардиология», д.м.н. Суджаева О.А; заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезни УО «Гродненский государственный медицинский университет», к.м.н., доцент Пронько Т.П.; профессора кафедры эндокринологии УО «БГМУ», д.м.н., профессора, главного внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения Республики Беларусь Шепелькевич А.П., доцент кафедры терапии ГУО «БелМАПО» доцент Сухих Ж.Л.; доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней УО «БГМУ», к.м.н., доцент Адаменко Е.И.

На семинаре выступили сотрудники кафедры общей врачебной практики факультета повышения квалификации и переподготовки кадров УО «БГМУ»: заведующий кафедрой, к.м.н., доцент Сушинский В.Э.; к.м.н., доцент Лаптева И.М., к.м.н., доцент Буцель А.Ч.; Стахейко Н.В.

В докладах были отражены основные проблемы, связанные с кардиологической, неврологической, оториноларингологической коморбидностью в различные возрастные периоды жизни пациентов, полипрагмазией. Участники семинара обменялись опытом по диагностике и лечению терапевтической патологии, а также заболеваний в оториноларингологии, эндокринологии, неврологии.

Подводя итоги семинара, заведующий кафедрой общей врачебной практики УО «БГМУ», к.м.н., доцент Сушинский В.Э. отметил, что проведение подобных мероприятий представляет академический и практический интерес как для молодых специалистов, так и для опытных врачей. Доклады, представленные на конференции, были заслушаны с большим интересом, прошли активные дискуссии и обмен мнениями.

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