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28 апреля 2017 г.

Мы разные, но мы вместе. Дни иностранных учащихся.

Мы разные, но мы вместе.

В очередной раз в стенах Белорусского государственного медицинского университета состоялись Дни иностранных учащихся, в рамках которых прошли соревнования по футболу среди команд факультета профориентации и довузовской подготовки и медицинского факультета иностранных учащихся, а также фестиваль национальных культур, на котором были представлены интересные экспозиции, рассказывающие о жизни, культуре, творчестве, природе разных стран мира: Ирана, Ирака, Ливана, Иордании, Палестины, Сирии, Китая, Нигерии, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Грузии, России и Беларуси. И вместе в самых ярких красках нарисовали живую, многоголосую картину мира, где за несколько часов можно было обойти всю планету. 

Выставка получилась яркой и интересной, привлекла внимание многочисленных посетителей, среди которых были преподаватели, сотрудники и студенты университета.

 
 

Со словами приветствия и поздравлений в адрес медицинского факультета иностранных учащихся выступили первый проректор университета Губкин С.В., проректор по международным связям Руденок В.В. и декан факультета Давыдов В.В., а также представители землячеств разных стран. Лучшие студенты факультета были награждены грамотами.

Радостные лица, танцы, музыка, новые знакомства – всё это создало атмосферу дружбы и единения. Кульминационным моментом фестиваля явилась дегустация блюд народов мира и белорусской национальной кухни.

Вечером в актовом зале университета состоялся театрализованный концерт, в котором приняли участие иностранные слушатели и студенты.  

 
 

Несомненно, мероприятия, прошедшие в эти дни, пришлись по вкусу присутствующим и подарили всем незабываемые радостные мгновения.


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