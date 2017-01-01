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28 апреля 2017 г.

Экспозиция БГМУ на республиканской выставке в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».

Экспозиция БГМУ на республиканской выставке

27 апреля 2017 года в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в рамках Года науки состоялось торжественное открытие XVII республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный профессиональный выбор - уверенное будущее молодого поколения!» с участием министра образования Республики Беларусь И.В.Карпенко и представителей дипломатического корпуса.

 

На ней представлены достижения учреждений образования всех уровней в области поддержки профессионального выбора молодежи, формирования устойчивых представлений о роли ученых и науки в выполнении задач социально-экономического развития, создании информационной среды профориентации.

Экспозиция нашего университета отличается разнообразием тематики представленных работ и насыщенностью материалов. На профориентационной площадке БГМУ запланированы презентации проектов «От простуды и ангины вам помогут витамины», «Знакомство с профессией», «Медицина сегодня и завтра», проведение мастер-класса «Базовая сердечно-легочная реанимация», консультации педагогов-психологов для абитуриентов и их родителей.

Всех гостей ждут компетентные ответы по вопросам поступления и обучения, информация об университете и его факультетах, выставка новой учебной литературы.

Выставка продлится до 29 апреля 2017 года.

Приглашаем всех студентов и сотрудников посетить экспозицию Белорусского государственного медицинского университета!

Методист высшей категории ОВРМ Гулюк И.М.


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