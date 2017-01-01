26

апреля 2017 г.

«Биржа социальных проектов – 2017». В Минском государственном дворце детей и молодежи состоялась церемония награждения участников.

20 апреля 2017 г. в Мраморном зале дворца собрались авторы и волонтеры социальных молодежных инициатив, представители международных и республиканских общественных объединений социальной направленности, представители Мингорисполкома.

Всего к награждению были представлены 23 проекта, среди которых за значительный вклад в развитие волонтерского движения, высокий уровень реализации проекта и творческий подход были удостоены два проекта Белорусского государственного медицинского университета – «В мир большой культуры» и «Марафон здоровья».

Цель проекта «В мир большой культуры» – разработать и осуществить систему мероприятий, способствующих воспитанию толерантности, формированию навыков межкультурного взаимодействия между обучающимися разных стран.

Проект, участниками которого стали иностранные студенты восьми столичных учреждений образования, был представлен среди учащейся молодежи города Минска. Оказали содействие в организации данного проекта и представители посольств: Ирана, Китая, Ирака, Палестины, Туркменистана, Казахстана, Азербайджан, Венесуэлы, Эквадора, Ганы, Сирии, Ливана, Украины, России.

Проект «Марафон здоровья», целью которого является формирование культуры здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности, профилактика зависимостей в подростковой и молодежной среде, реализуется на базе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи Виктория» г.Минска. В «Марафоне здоровья» представлены следующие модули: «Профилактика ВИЧ/ИППП», «Формирование навыков ЗОЖ», «Первая помощь», «Базовая психогигиена», «Репродуктивное здоровье», «Здоровое питание», «Духовность, нравственность, личность».

Поздравляем идейных вдохновителей и кураторов данных проектов – заместителей деканов по воспитательной работе лечебного и медико-профилактического факультетов Ярошевич Т.М. и Римик О.В., а также авторские коллективы волонтерских групп с залуженной наградой. Желаем дальнейшей плодотворной работы и творческих успехов!

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