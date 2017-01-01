26

апреля 2017 г.

«Открытый диалог» на тему «Культуры и традиции народов» .

20 апреля 2017 года в стенах Белорусского государственного медицинского университета прошел «Открытый диалог» на тему «Культуры и традиции народов».

Участниками встречи стали члены Национального Союза Сирийских студентов и Белорусского республиканского союза молодежи нашего университета. В ходе мероприятия ребята рассказали о традициях и культуре своих народов.

Студенты из Сирии живут в Беларуси уже не первый год и их было не так просто удивить. Белорусские студенты рассказали гостям о государственных символах Республики Беларусь, о самых ярких достопримечательностях страны и памятниках культуры, о народных праздниках. В свою очередь студенты из Сирии поделились богатой историей своего государства, показали фотографии величественных памятников сирийской культуры, рассказали об особенностях национальной кухни.

Встреча прошла в уютной дружеской обстановке, участники диалога почерпнули много нового и интересного. Ведь рассказывая друг другу о традициях, которые столетиями создавали и сохраняли наши предки, мы пробуждаем еще большее уважение и любовь к своим странам.

Екатерина Пахомова секретарь фармацевтического факультета БРСМ БГМУ

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