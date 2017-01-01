Зима хоть и уступила свои права весне, но испытывает нас то шквалистым ветром, то сильным дождем. Несмотря на это, весеннее настроение давно витает в воздухе. Природа спешит сменить свой аскетичный зимний наряд, давая нам прекрасный стимул для глобального обновления, генеральной уборки территории. Именно в день республиканского субботника и можно как следует навести порядок вокруг.
По уже сложившейся доброй традиции сотрудники и студенты университета приняли активное участие в республиканском субботнике. Вместе с коллективом БГМУ трудились и работники управленческого аппарата Министерства здравоохранения во главе с министром Малашко Валерием Анатольевичем.
Совместный общественно-полезный труд позволил каждому внести свой вклад в обновление города к долгожданной весне и предстоящим праздникам.
Начальник ОВРМ Кибик Н.А.,
Фото Дмитрий Зеленковский