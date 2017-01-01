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22 апреля 2017 г.

Главное - потрудиться от души и для души. Участие БГМУ в республиканском субботнике.

Главное - потрудиться от души и для души.

Зима хоть и уступила свои права весне, но испытывает нас то шквалистым ветром, то сильным дождем. Несмотря на это, весеннее настроение давно витает в воздухе. Природа спешит сменить свой аскетичный зимний наряд, давая нам прекрасный стимул для глобального обновления, генеральной уборки территории. Именно в день республиканского субботника и можно как следует навести порядок вокруг.

По уже сложившейся доброй традиции сотрудники и студенты университета приняли активное участие в республиканском субботнике. Вместе с коллективом БГМУ трудились и работники управленческого аппарата Министерства здравоохранения во главе с министром Малашко Валерием Анатольевичем.

Совместный общественно-полезный труд позволил каждому внести свой вклад в обновление города к долгожданной весне и предстоящим праздникам.

Начальник ОВРМ Кибик Н.А.,
Фото Дмитрий Зеленковский


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