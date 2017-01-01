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20 апреля 2017 г.

«Хочешь – дерзай!» I студенческая олимпиада по учебной дисциплине «Радиационная и экологическая медицина».

«Хочешь – дерзай!»

18 апреля 2017 г. на кафедре радиационной медицины и экологии БГМУ прошла I студенческая олимпиада по учебной дисциплине «Радиационная и экологическая медицина». Участвовали студенты 2 курса лечебного, педиатрического и военно-медицинского факультетов. Целями проведения олимпиады явились: повышение качества подготовки студентов по дисциплине, стимулирование познавательной и исследовательской деятельности студентов и привлечение внимания к экологическим проблемам нашей страны и мирового сообщества.

С приветствием к участникам выступи заведующий кафедрой радиационной медицины и экологии, профессор Стожаров А.Н. и деканы: лечебного факультета Волотовский А.И., педиатрического факультета Александров Д.А., медико-профилактического факультета Горбич Ю.Л.

Студенты показали высокий уровень подготовки. Победителем олимпиады стала студентка 1202 группы лечебного факультета Холяво Анна Александровна. Второе место заняла студентка 1207 группы лечебного факультета Бондарь Анна Александровна.

3 место, набрав одинаковое количество баллов, разделили студенты: педиатрического факультета, 2212 группы Грисюк Иван Андреевич и лечебного факультета 1211 группы Сторчак Владислав Николаевич.

Отдельный диплом за высокий результат, патриотизм и целеустремленность получил студент 4201 группы военно-медицинского факультета Голуб Григорий Викторович.

Победителям олимпиады были вручены дипломы и ценные призы. Все участники получили сертификаты. Организаторы олимпиады выражают искреннюю благодарность за помощь, оказанную при подготовке к олимпиаде, студенческой профсоюзной организации нашего университета и лично Гиндюку А.В.

Поздравляем победителей и участников с успешно пройденным испытанием! Желаем творческих поисков и удачи!

Коллектив кафедры радиационной медицины и экологии БГМУ


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