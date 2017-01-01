21

апреля 2017 г.

День открытых дверей. Лечебный, медико-профилактический факультеты.

Белорусский государственный медицинский университет объявляет о проведении Дня открытых дверей для абитуриентов лечебного и медико-профилактического факультетов 2017 года.

Мероприятие состоится в субботу 22 апреля по адресу: Минск, пр-т Дзержинского, 83, главный учебный корпус БГМУ (ст. метро Петровщина). Начало в 1000.

В актовом зале главного учебного корпуса БГМУ все заинтересованные получат возможность ознакомиться с действующими правилами и порядком приема в ведущий медицинский университет страны, получить информацию о факультетах и специальностях, итогах приема в 2016 г., пообщаться со студентами и членами приемной комиссии и получить информацию о ВУЗе из первых уст.

Также запланирована увлекательная экскурсия в анатомический музей, содержащий уникальные препараты по всем разделам анатомии, аналогов многих из которых нет даже в Санкт-Петербургской кунсткамере.

Приемная комиссия

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