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20 апреля 2017 г.

Закрытие LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2017».

Закрытие LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных

В этом году конференция «АПСМиФ 2017» прошла на высочайшем уровне! Более 1500 участников смогли не только представить результаты своих исследований, но и посетить 20 мастер-классов и 10 лекций, повысить свой профессиональный уровень, получить бесценный опыт публичного выступления и познакомиться с молодыми учёными из разных стран. География конференции постоянно расширяется. Нас посетили гости из Польши, Литвы, России, Украины, Казахстана. Возрастающий интерес коллег из ближнего зарубежья в очередной раз подтверждает авторитетный уровень «АПСМиФ».

В рамках второго дня конференции было проведено заседание секции устных докладов. Презентация данных научного исследования, творческий подход, умение докладчика грамотно и тактично ответить на поставленные вопросы оценивается компетентными членами жюри. 10 минут отводится студентам и молодым учёным нашей конференции на то, чтобы показать результаты своей работы, проделанной за 3 месяца, год, несколько лет… Поэтому абсолютно понятно и оправдано беспокойство и трепет, с которыми участники выступали на секциях устных докладов.

 
 

19 апреля состоялась торжественная церемония закрытия! Атмосфера лёгкой грусти царила в университете.

 
 

Вот и настала пора расставаться… Однако впереди нас ждут новые исследования, новые открытия и новая конференция «АПСМиФ 2018»!


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