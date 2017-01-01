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20 апреля 2017 г.

Умение управлять – это талант, который можно приобрести с опытом. Занятие «Школы молодого лидера».

Умение управлять – это талант, который можно приобрести с опытом.

19 апреля состоялось очередное занятие «Школы молодого лидера» на тему «Как провести отчетно-выборное собрание?». Эта тема особенно актуальна в преддверии избирательной кампании в органы студенческого самоуправления. Занятие, на котором присутствовал действующий актив и кандидаты в новый состав студенческих советов факультетов и общежитий, проходило в форме деловой игры. Ее провел Андрей Эдуардович Саликов, доцент кафедры молодежной политики Республиканского института высшей школы.

Во время занятия были затронуты такие аспекты, как выдвижение кандидатов, процедура проведения собрания и голосования, оформление документации.

Такие занятия помогают настроить активистов на общие цели, поверить в собственные силы, расставить все по своим местам.

Гулюк И.М., методист отдела воспитательной работы с молодежью


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