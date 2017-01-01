18

апреля 2017 г.

День открытых дверей педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов.

Жизнь – это череда выборов.

Мишель Нострадамус

Ежегодно в апреле Белорусский государственный медицинский университет приглашает абитуриентов на День открытых дверей, чтобы помочь им и их родителям сделать правильный выбор.

Не нарушая эту традицию 15 апреля в БГМУ прошел День открытых дверей педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов. Несмотря на пасмурную погоду актовый зал БГМУ был полностью заполнен.

Будущие абитуриенты съехались не только из разных уголков Беларуси: Гомельской, Могилевской, Витебской, Минской, Брестской областей, но и из соседних Прибалтийских республик: Латвии и Литвы. На входе все желающие получили информационные буклеты о нашем университете.

Мероприятие началось с выступления представителей творческих студенческих коллективов нашего ВУЗа, которые исполнили яркие и зажигательные композиции, создавшие праздничное настроение всем присутствующим.

С приветственным словом к гостям обратился ответственный секретарь приемной комиссии, декан медико-профилактического факультета, доцент Горбич Ю.Л., который познакомил абитуриентов с действующими нормативными правовыми актами, касающимися вступительной кампании, рассказал об условиях и порядке приема абитуриентов, обратив особое внимание на изменения в правилах приема в учреждения высшего образования 2017 года. Подробно рассказал о преимуществах и особенностях получения образования на условиях целевой подготовки и порядке заключения целевых договоров; правилах и порядке приема иностранных граждан и лиц, поступающим для получения второго и последующего высшего образования.

Озвучил всем присутствующим утвержденные контрольные цифры приема в 2017 году, сроки приема документов и зачисления в число студентов на бюджетные и платные места, а также дал несколько практических советов из опыта работы приемной комиссии предыдущих лет, которые помогут уберечь абитуриентов от типичных ошибок.

Чтобы у абитуриентов сложилось представление о том, где, возможно, они будут учиться последующие 5-6 лет декан фармацевтического факультета, профессор Гурина Н.С., декан педиатрического факультета, доцент Александров Д.А., декан стоматологического факультета, доцент Пархамович С.Н. представили свои факультеты подробно рассказав об особенностях обучения на факультетах, о специальностях, профильных кафедрах, учебных корпусах и клинических базах, высокопрофессиональном профессорско-преподавательском составе, особенностях построения учебного процесса.

В представленных презентациях внимание было уделено не только возможностям получения качественного и востребованного медицинского образования, но и способам самореализации своих талантов и способностей студентов путем их участия в насыщенной культурной жизни университета, работе творческих коллективов, волонтерских отрядов, занятиях в многочисленных студенческих научных кружках на кафедрах университета и спортивных секциях БГМУ.

По окончании информационной части представителям приемной комиссии было задано более 100 вопросов на которые были даны компетентные ответы. Ни один вопрос не остался без внимания.

Большинство вопросов касалось целевого приема, возможности перевода с факультета на факультет, наличия мест и условий проживания в общежитиях университета, возможностей получения скидок на оплату за обучение, условий поступления для победителей республиканских олимпиад, местах прохождения практики студентов и мест распределения и трудоустройства выпускников.

После официальной части мероприятия все желающие получили уникальную возможность ощутить дух студенчества во время познавательной экскурсии на кафедре нормальной анатомии с посещением богатейшей анатомической коллекции кафедры.

Желаем каждому будущему абитуриенту сделать обдуманный шаг в выборе специальности. Делайте свой выбор вместе с БГМУ и воплощайте мечты в реальность, а мы будем рады видеть Вас среди студентов самого лучшего университета!

Ю.Л. Горбич, ответственный секретарь приемной комиссии

Д.А. Александров, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии

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