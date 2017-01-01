17

апреля 2017 г.

«Интернет. Тонкости общения» - встреча в формате «круглый стол».

Современное информационное пространство в эпоху Интернета дает огромные возможности получить практически любые интересующие нас сведения в режиме общедоступности в любое время и в любом месте, где есть Интернет и средства коммуникации. Вместе с тем проблемы влияния Интернета на мировозрение молодого поколения в процессе социализации регулярно находятся в центре внимания многих аналитиков и исследователей.

В данном контексте кафедрой медицинской и биологической физики совместно с библиотекой и журналом «Маладосць» 13 апреля в научном зале библиотеки была организована встреча в формате «круглый стол» на тему «Интернет. Тонкости общения» для студентов первого курса лечебного факультета. Вела круглый стол автор популярных книг о том, как жить счастливо, практикующий психолог Нелли Ильинична Ксеневич. Затронутая тема не оставила студентов равнодушными, они активно включились в разговор, который начался с обсуждения вопросов, помогает или мешает интернет в будущей профессии врача, как относиться к пациенту, который ставит себе диагноз и лечит себя, основываясь на знаниях, полученных на различных сайтах и форумах.

Затем Нелли Ильинична ответила на подготовленные вопросы студентов. Всего на обсуждение было вынесено почти полтора десятка вопросов, где самыми актуальными явились проблемы интернет зависимости, вопросы интернет общения и спасения от депрессии, наличие многочисленных сайтов знакомств, в чем опасность общения в Интернете.

Также студентов волновали вопросы анонимности и возможности «фильтровать» поступающую информацию в интернете, компьютерной безопасности и сохранности личной информации, а также какие действия предпринимать при взломе личной интернет страницы.

Несмотря на сжатый формат времени, гостья постаралась уделить внимание всем поднятым темам. После ответов на поднятые вопросы Нелли Ильинична предложила студентам небольшой тест – ответить одним словом на вопрос, что такое для вас жизнь. И все желающие получили от психолога свою характеристику и советы на будущее. Жаль, что время встречи имело определенные ограничения, ведь в процессе общения появлялись все новые и новые вопросы и темы для обсуждения.

Подготовила зам. заведующего по воспитательной работе Марина Гольцева

Фото Дмитрия Зеленковского

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