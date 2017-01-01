17

апреля 2017 г.

Открытие LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2017».

Регистрация на мультимедийные постеры

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2017» началась с регистрации гостей и участников секций мультимедийных постеров.

Регистрация стартовала в 8 часов утра. Участники конференции не без волнения отнеслись к этому этапу, тем более, что для некоторых из них такая серьёзная конференция была впервые в жизни. Гостей в фойе университета встречала классическая музыка, которая с первых нот позволяла им расслабиться и почувствовать себя комфортно. Организаторы конференции постарались создать уютную атмосферу регистрации участников и это у них получилось превосходно. Последние участники расписались о своём присутствии в 9.45. После чего все дружно отправились на торжественную церемонию открытия.

Церемония открытия

Торжественная церемония открытия состоялась в читальном зале библиотеки БГМУ, где участники конференции услышали напутственные слова от руководства университета в лице проректора по международным связям Руденка Василия Васильевича.

Опытные ученые пожелали гостям успехов и, конечно, победы. Но какими бы не были результаты, важно и дальше продолжать заниматься наукой: не опускать голову в случае неудач и не задирать нос во время победы. Хочется верить, что эти слова нашли отклик в сердцах наших участников, настроили их на рабочий лад и помогли справиться с волнением.

Секции мультимедийных постеров

Кульминацией первого дня конференции стало проведение секций мультимедийных постеров. Участники представляли результаты своей научной работы в виде интерактивных презентаций, которые они готовили в соответствии с требованиями конференции.

Несмотря на то, что подобный вариант представления результатов научного исследования не предусматривает вовлечение докладчика в работу с аудиторией, ребята должны были показать членам жюри компетентность в представленной ими теме и доказать актуальность полученных ими результатов, что, на наш взгляд, в условиях данной формы участия, сделать не так просто.

Однако, участники справились со сложными задачами, которые были перед ними поставлены и после секций отправились отдыхать, ведь завтра предстоит участвовать в секциях устных докладов.

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