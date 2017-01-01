17

апреля 2017 г.

«Методика преподавания иностранных языков и РКИ: традиции и инновации». II Международная научно-методическая конференция–вебинар.

С целью поиска, внедрения и развития новых образовательных технологий и инновационных подходов в обучении языкам (русскому и иностранным) в высших и средних специальных учебных заведениях Беларуси, России и других стран, а также для обмена передовым методическим опытом и информацией между преподавателями 11 – 12 апреля 2017 года состоялась Вторая международная научно-методическая конференция-вебинар «Методика преподавания иностранных языков и РКИ: традиции и инновации». В Год науки организаторами конференции стали кафедра русского и белорусского языков Белорусского государственного медицинского университета (Беларусь, Минск) и кафедра русского языка и культуры речи Курского государственного медицинского университета (Россия, г. Курск) совместно с кафедрой методики преподавания РКИ Государственного Института русского языка имени А.С. Пушкина (Россия, г. Москва) и кафедрой русского языка медицинского факультета Российского университета дружбы народов (Россия, г. Москва). Почетная обязанность возглавить Организационный комитет Международного научно-методического форума была возложена на ректора Курского государственного медицинского университета доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РФ В.А. Лазаренко.

На открытии II Международной научно-методической конференции-вебинара с приветственным словом от Белорусского государственного медицинского университета выступили проректор по международным связям доктор медицинских наук, профессор Василий Васильевич Руденок, заведующий кафедрой белорусского и русского языков, заместитель председателя БООПРЯИ, кандидат филологических наук, доцент Татьяна Николаевна Мельникова и Почётный председатель БООПРЯИ доцент Алла Владимировна Санникова. В.В. Руденок акцентировал внимание на том, что знание русского языка является основой подготовки врача-иностранца в высших медицинских учебных заведениях Беларуси и России, и пожелал коллегам плодотворной работы. Т.Н. Мельникова отметила эффективность формата интерактивного общения участников конференции и подчеркнула актуальность повестки дня вебинара для ежедневной практики преподавателей РКИ. А.В. Санникова рассказала о становлении школы РКИ в Беларуси и ее достижениях на современном этапе.

За два напряженных и плодотворных рабочих дня конференции участниками были заслушаны доклады по следующим актуальным проблемам:

Лингвистические и методические аспекты изучения русского языка представителями разных культурных пространств. Психологические особенности овладения русским языком иностранцами, развитие мотивации к изучению иностранных языков. Информационно-коммуникативный формат в преподавании РКИ. Межпредметные связи. Реализация программ по обучению иностранных языкам и РКИ с применением дистанционных образовательных технологий. Проблемы преподавания русского языка за рубежом. Способы мотивации познавательной деятельности при работе с текстом на занятиях по иностранным языкам и РКИ. Тестирование по РКИ: разработка и практика применения тестовых материалов. Интеграционные процессы в педагогической практике гуманитарных и клинических кафедр медицинского вуза. Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам и РКИ в рамках медицинской, педагогической, переводческой, технической и других специальностей.

10. Русский язык в современном лингвокультурном пространстве.

О том, что созданная на кафедре белорусского и русского языков БГМУ школа преподавания РКИ является ведущей в республике, свидетельствовал доклад доктора педагогических наук, действительного член АПСН РФ, Заслуженного учителя Беларуси, профессора кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного технического университета М.П. Жигаловой «Преподавание РКИ у беженцев в техническом университете: социокультурный аспект». На примере созданного методистами нашей кафедры Меренковой Л.А., Ярось Л.Б., Гладышевой М.К, Боровец Э.Э., Самуйловой Т.И., Соломахо Н.А., Василевской Е.П. под руководством А.В. Санниковой учебника «Русский язык как иностранный. Начальный курс» Мария Петровна показала пути формирования социокультурной компетенции у иностранных обучаемых. Она отметила насыщенность предъявляемого учебного материала лексическими единицами с белорусской культурной семантикой и продемонстрировала эффективные приемы работы на материале заданий упомянутого учебника с особым контингентом иностранных обучаемых – беженцами, для которых культурная адаптация в стране пребывания является не менее важной, чем овладение языком.

Интерес преподавателей из Курска и Москвы вызвали выступления кандидатов филологических наук, доцентов кафедры белорусского и русского языков БГМУ А.А. Деруновой («Проблемы профессионально ориентированного обучения в медицинском вузе»), Е.В. Тихоненко («Образовательный процесс иностранных слушателей подготовительных отделений с английским языком обучения: состояние, проблемы, перспективы»), В.В. Белого («Представление учебного пособия «Русский язык как иностранный. Медико-биологический профиль»). Российские коллеги заинтересовались учебными пособиями нашей кафедры, а также выразили восхищение организацией учебного процесса по русскому языку как иностранному в Белорусском государственном медицинском университете.

Доклады коллег из Курского государственного медицинского университета прояснили причину их «белой зависти» к системе подготовки иностранных специалистов в БГМУ. Российские специалисты отметили, что вследствие сокращения учебных часов по РКИ на третьем курсе после принятия Федерального государственного образовательного стандарта по русскому языку значительно снизилось качество подготовки иностранных студентов-медиков и возросло количество отчислений по причине академической неуспеваемости на старших курсах, поскольку иностранные обучаемые не могут вести диалог с пациентами в клинике. В Беларуси новой редакцией кодекса «Об образовании» также ставится вопрос о сокращении учебных часов по дисциплине «Русский язык как иностранный». Академической общественности нашей страны, в том числе руководству вузов, стоит учесть негативный опыт соседей и выступить за сохранение существующей системы, на чем настаивают преподаватели РКИ Беларуси.

В принятом по итогам работы II Международной научно-методической конференции-вебинара решении участники констатировали важность регулярного обмена опытом в области преподавания иностранных языков, в том числе русского как иностранного; подчеркнули необходимость знакомства с новыми образовательными технологиями и инновационными подходами в обучении языкам в современных условиях; договорились делиться учебными материалами по РКИ, созданными на кафедрах одного профиля; озвучили проект совместного проведения в октябре-ноябре следующего учебного года научно-практической конференции по вопросам методики преподавания РКИ, в рамках которой планируется Международная онлайн олимпиада по русскому языку как иностранному.

Отметим, что сотрудники кафедры русского языка и культуры речи Курского государственного медицинского университета планируют приехать в БГМУ для повышения квалификации. Кроме того, коллеги из Курска выразили заинтересованность в проведении на базе их вуза выездных семинаров и мастер-классов по проблемам преподавания русского языка как иностранного под руководством ведущих методистов кафедры белорусского и русского языков Белорусского государственного медицинского университета.

Сас Т.С., преподаватель кафедры белорусского и русского языков

Куровская Ю.П., пресс-секретарь ФПОиДП

Фотографии Елены Ушаковой

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