17

апреля 2017 г.

Финал XXVI Всероссийской олимпиады по хирургии с международным участием в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова.

12 - 16 апреля в Москве, в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, состоялся финал XXVI Всероссийской олимпиады по хирургии с международным участием. В состязании приняли участие 25 команд, в том числе 21 команда- победители российских региональных этапов олимпиады, а также команды из Беларуси, Киргизии, Монголии и Украины. Программа олимпиады традиционно включала в себя конкурсы, отражающие основные хирургические навыки.

Олимпиада проведена на высоком организационном уровне, в качестве судей выступали известные российские ученые, академики РАМН, профессора и доценты медицинских университетов, а также практические врачи. Студентам предлагались для решения сложные клинические задачи и практические задания по всем основным направлениям хирургии.

Беларусь на олимпиаде была представлена командой БГМУ, состоящей из 17 человек:

Научный руководитель СНК кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, ассистент – Гордионок Д.М.

Жук Олег Игоревич – лечебный факультет; Замотин Илья Денисович - педиатрический факультет; Житкова Ника Сергеевна - педиатрический факультет; Невыглас Артем Владимирович – лечебный факультет; Адамцевич Маргарита Александровна – лечебный факультет; Жерко Ирина Юрьевна – лечебный факультет; Петрашкевич Алексей Валентинович – военно-медицинский факультет; Соловьева Анна Юрьевна – лечебный факультет; Мацкевич Полина Андреевна – лечебный факультет; Жук Евгений Николаевич - педиатрический факультет; Гуринович Владимир Владимирович – лечебный факультет; Закревская Елизавета Васильевна - педиатрический факультет; Андала Михаил Анатольевич – лечебный факультет; Замаро Александра Сергеевна – лечебный факультет; Петуховский Антон Сергеевич – лечебный факультет; Качан Алексей Анатольевич - педиатрический факультет.

Наши студенты состязались во всех конкурсах и завоевали следующие дипломы:

1) 1 место в конкурсе «Десмургия» завоевали Петуховский А.С., Гуринович В.В., Закревская Е.В.

2) 1 место в конкурсе «Абдоминальная хирургия» завоевали Мацкевич П.А., Жук Е.И., Качан А.А..

3) 2 место в конкурсе «Колопроктология» завоевали Мацкевич П.А., Жук Е.И., Качан А.А..

4) 2 место в конкурсе «Трансплантология» завоевали Замотин И.Д, Житкова Н.С., Андала М.А., Жук О.И.

5) 2 место в конкурсе «Кардиохирургия» завоевали Замотин И.Д, Житкова Н.С., Андала М.А., Жук О.И.

5) 3 место в конкурсе «Урология» завоевали Петрашкевич А.В., Жерко И.Ю, Соловьева А.Ю.

Наши студенты успешно выступили и в других конкурсах, благодаря чему команда БГМУ заняла 6 место среди всех 25 команд-участниц.

Поздравляем команду БГМУ, победителей и участников Всероссийской Олимпиады по хирургии!

Поделитесь