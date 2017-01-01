12 - 16 апреля в Москве, в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, состоялся финал XXVI Всероссийской олимпиады по хирургии с международным участием. В состязании приняли участие 25 команд, в том числе 21 команда- победители российских региональных этапов олимпиады, а также команды из Беларуси, Киргизии, Монголии и Украины. Программа олимпиады традиционно включала в себя конкурсы, отражающие основные хирургические навыки.
Олимпиада проведена на высоком организационном уровне, в качестве судей выступали известные российские ученые, академики РАМН, профессора и доценты медицинских университетов, а также практические врачи. Студентам предлагались для решения сложные клинические задачи и практические задания по всем основным направлениям хирургии.
Беларусь на олимпиаде была представлена командой БГМУ, состоящей из 17 человек:
Научный руководитель СНК кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, ассистент – Гордионок Д.М.
Наши студенты состязались во всех конкурсах и завоевали следующие дипломы:
1) 1 место в конкурсе «Десмургия» завоевали Петуховский А.С., Гуринович В.В., Закревская Е.В.
2) 1 место в конкурсе «Абдоминальная хирургия» завоевали Мацкевич П.А., Жук Е.И., Качан А.А..
3) 2 место в конкурсе «Колопроктология» завоевали Мацкевич П.А., Жук Е.И., Качан А.А..
4) 2 место в конкурсе «Трансплантология» завоевали Замотин И.Д, Житкова Н.С., Андала М.А., Жук О.И.
5) 2 место в конкурсе «Кардиохирургия» завоевали Замотин И.Д, Житкова Н.С., Андала М.А., Жук О.И.
5) 3 место в конкурсе «Урология» завоевали Петрашкевич А.В., Жерко И.Ю, Соловьева А.Ю.
Наши студенты успешно выступили и в других конкурсах, благодаря чему команда БГМУ заняла 6 место среди всех 25 команд-участниц.
Поздравляем команду БГМУ, победителей и участников Всероссийской Олимпиады по хирургии!