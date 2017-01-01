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17 апреля 2017 г.

Финал XXVI Всероссийской олимпиады по хирургии с международным участием в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова.

Финал XXVI Всероссийской олимпиады по хирургии с международным участием

12 - 16 апреля в Москве, в  Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова,  состоялся финал XXVI Всероссийской олимпиады по хирургии с международным участием. В состязании приняли участие 25 команд, в том числе 21 команда- победители российских региональных этапов олимпиады, а также команды из Беларуси, Киргизии, Монголии  и Украины. Программа олимпиады традиционно включала в себя конкурсы, отражающие основные хирургические навыки.

Олимпиада проведена на высоком организационном  уровне, в качестве судей выступали  известные российские ученые, академики РАМН, профессора  и доценты медицинских университетов, а также практические врачи. Студентам предлагались для решения  сложные клинические задачи и практические задания по всем основным направлениям хирургии.

Беларусь на олимпиаде была представлена командой БГМУ, состоящей из 17 человек:

Научный руководитель СНК кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, ассистент – Гордионок Д.М.

  1. Жук Олег Игоревич – лечебный факультет;
  2. Замотин Илья Денисович - педиатрический факультет;
  3. Житкова Ника Сергеевна - педиатрический факультет;
  4. Невыглас Артем Владимирович – лечебный факультет;
  5. Адамцевич Маргарита Александровна – лечебный факультет;
  6. Жерко Ирина Юрьевна – лечебный факультет;
  7. Петрашкевич Алексей Валентинович – военно-медицинский факультет;
  8. Соловьева Анна Юрьевна – лечебный факультет;
  9. Мацкевич Полина Андреевна – лечебный факультет;
  10. Жук Евгений Николаевич - педиатрический факультет;
  11. Гуринович Владимир Владимирович – лечебный факультет;
  12. Закревская Елизавета Васильевна - педиатрический факультет;
  13. Андала Михаил Анатольевич – лечебный факультет;
  14. Замаро Александра Сергеевна – лечебный факультет;
  15. Петуховский Антон Сергеевич – лечебный факультет;
  16. Качан Алексей Анатольевич - педиатрический факультет.

Наши студенты состязались во всех конкурсах и завоевали следующие дипломы:

1) 1 место в конкурсе «Десмургия» завоевали Петуховский А.С., Гуринович В.В., Закревская Е.В.

2) 1 место в конкурсе «Абдоминальная хирургия» завоевали Мацкевич П.А., Жук Е.И., Качан А.А..

3) 2 место в конкурсе «Колопроктология» завоевали Мацкевич П.А., Жук Е.И., Качан А.А..

4) 2 место в конкурсе «Трансплантология» завоевали Замотин И.Д, Житкова Н.С., Андала М.А., Жук О.И.

5) 2 место в конкурсе «Кардиохирургия» завоевали Замотин И.Д, Житкова Н.С., Андала М.А., Жук О.И.

5) 3 место в конкурсе «Урология» завоевали Петрашкевич А.В., Жерко И.Ю, Соловьева А.Ю.

Наши студенты успешно выступили и в других конкурсах, благодаря чему команда БГМУ заняла 6  место  среди всех 25 команд-участниц.

Поздравляем команду БГМУ, победителей и участников  Всероссийской  Олимпиады по хирургии!


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