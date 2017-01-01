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12 апреля 2017 г.

«Мастерами не рождаются - ими становятся» - мастер-класс для кураторов учебных групп.

«Мастерами не рождаются - ими становятся»

Воспитательная работа куратора учебной группы  - творческая. Успех ее зависит от многих факторов, но в первую очередь от педагогического мастерства. В реалиях сегодняшней жизни куратору необходимо не только быстро и качественно решать воспитательные задачи, но и  постоянно обогащать свой воспитательный потенциал.

С этой целью в рамках постоянно действующего семинара для кураторов учебных групп 11 апреля состоялся мастер-класс «Технология подготовки коллективного творческого дела», проведенный Юлией Игоревной Махнач, преподавателем кафедры  белорусского и русского языков.

На примере кураторского часа, посвященного Международному дню родного языка, Юлия Игоревна детально осветила все этапы подготовки и проведения  коллективного творческого дела, продемонстрировала участникам семинара фрагменты музыкальных номеров и выставку, подготовленную иностранными обучающимися. Подводя итоги работы семинара, методист ОВРМ И.М. Гулюк подчеркнула,  что использование данной методики в воспитательной работе позволяет раскрыть творческий потенциал не только обучающихся, но и самих кураторов.

Участники семинара отметили, что среди многочисленных технологий повышения профессионального мастерства мастер-класс наиболее актуален и востребован, так как способствует формированию новых практических навыков, ориентирует на творческий подход в решении воспитательных задач.

Ирина Гулюк, методист отдела воспитательной работы с молодежью


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