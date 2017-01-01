 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

12 апреля 2017 г.

День открытых дверей. Педиатрический, стоматологический и фармацевтический факультеты.

День открытых дверей.

Белорусский государственный медицинский университет объявляет о проведении Дня открытых дверей для абитуриентов педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов 2017 года.

Мероприятие состоится в субботу 15 апреля по адресу: Минск, пр-т Дзержинского, 83, главный учебный корпус БГМУ (ст. метро Петровщина). Начало в 1000.

В актовом зале главного учебного корпуса БГМУ все заинтересованные получат возможность ознакомиться с действующими правилами и порядком приема в ведущий медицинский университет страны, получить информацию о факультетах и специальностях, итогах приема в 2016 г., пообщаться со студентами и членами приемной комиссии и получить информацию о ВУЗе из первых уст.

Также запланирована увлекательная экскурсия в анатомический музей, содержащий уникальные препараты по всем разделам анатомии, аналогов многих из которых нет даже в Санкт-Петербургской кунсткамере.

Приемная комиссия


 Поделитесь

«Мастерами не рождаются - ими становятся»
12 апреля
«Мастерами не рождаются - ими становятся»
- мастер-класс для кураторов учебных групп.
 
Информация о распределении студентов 6 курса
10 апреля
Информация о распределении студентов 6 курса
в 2017 году.
 
«Тотальный диктант» снова в БГМУ!
10 апреля
«Тотальный диктант» снова в БГМУ!
8 апреля состоялась ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта.
 
Юбилейные научные чтения
6 апреля
Юбилейные научные чтения
посвященные 90-летию Г.И. Лазюка.
 
Встреча представителей администрации БГМУ
31 марта
Встреча представителей администрации БГМУ
со студентами МФИУ и слушателями факультета профориентации и довузовской подготовки.
 
Теперь в БГМУ можно повысить квалификацию и пройти переподготовку.
31 марта
Теперь в БГМУ можно повысить квалификацию и пройти переподготовку.
Открытие факультета ПКиП.
 
Внутривузовская олимпиада по русскому языку
31 марта
Внутривузовская олимпиада по русскому языку
для иностранных студентов.
 
«Статистическая обработка и презентация данных научного исследования».
29 марта
«Статистическая обработка и презентация данных научного исследования».
Обучающий семинар.
 

 