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10 апреля 2017 г.

Информация о распределении студентов 6 курса в 2017 году.

Информация о распределении студентов 6 курса

6 апреля 2017 года прошло распределение студентов нашего университета. В работе комиссии принял участие Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Анатольевич Малашко.

Из числа студентов бюджетной формы обучения проведено распределение 542 студентов, из них 141 студент получил рабочие места в соответствии с договорами о целевой подготовке специалиста.

Также рабочие места в системе здравоохранения предоставлены всем желающим выпускникам платной формы обучения. Из 338 студентов  распределены более 90%.

Преимущественное число студентов получили работу в Минске и Минской области. Шесть выпускников станут преподавателями нашего университета.

Выбор направления профессиональной деятельности будущих врачей определялся перечнем медицинских специальностей интернатуры, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Предоставление рабочих мест прошло в конструктивной и деловой обстановке. университет выражает искреннюю благодарность Министру здравоохранения Валерию Анатольевичу Малашко за доброжелательное и внимательное отношение к нашим выпускникам.

Декан лечебного факультета А.И. Волотовский


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